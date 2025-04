Geen achievements en Hall effect joystick voor Nintendo Switch 2

Nintendo heeft een einde gemaakt aan de geruchten rondom mogelijke achievements en Hall Effect joysticks voor de Nintendo Switch 2.

Polygon mocht al met de nieuwe console van Nintendo aan de slag en vroeg aan Bill Trinen, vice president van speler en productervaringen, of de console een dergelijk systeem geïmplementeerd heeft en daarop werd kort en krachtig met een nee op gereageerd.

Wel kunnen ontwikkelaars, net als bij de originele Switch, zelf een dergelijk systeem toevoegen. Zo heeft Ubisoft achievements lopen via Ubisoft Connect, al is dit niet te zien op een Nintendo profiel.

Hoewel er dus geen achievements bestaan voor Nintendo consoles werkt het bedrijf wel aan een dergelijk systeem. Voor the Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom is er Zelda Notes (te vinden in de Nintendo Switch app), waar spelers medailles kunnen winnen.

Ook de geruchten over Hall Effect sticks zijn met de grond gelijk gemaakt. Volgens Nate Bihldorff, senior vice president of product development and publising van Nintendo, zijn de joy-cons van de grond af opnieuw gemaakt, maar wel zonder Hall Effect.

Nintendo onthulde vorige week de prijs en releasedatum van de Nintendo Switch 2 in een nieuwe Direct. Ook werden er een heleboel games voor de console onthuld, waaronder The Duskbloods, Donkey Kong Bananza, Mario Kart World en meer!