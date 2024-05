Eerste teaser trailer Call of Duty Black Ops Gulf War

Activision en Microsoft gaan de nieuwe Call of Duty-game dit jaar vroeger aankondigen dan de laatste jaren. De eerste teaser en bijbehorende website zijn namelijk al online te vinden!

Op X heeft CharlieIntel de primeur te pakken voor wat zij Call of Duty Black Ops 6 noemen.

BREAKING: The first Call of Duty: Black Ops 6 teaser is here 👀 New website found: https://t.co/8B9C5QIKur pic.twitter.com/JcW4mhTHDh — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 22, 2024

Op de website staat een video waarin mensen Mount Rushmore beklimmen en bandana’s over de gezichten van de presidenten hebben gehangen, met de tekst ‘The Truth Lies’. Een van deze bandana’s heeft een symbool dat lijkt op het Black Ops-logo, dat eerder al opdook in een aankondiging van Microsoft voor een mysterieus evenement in juni.

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over de nieuwe Call of Duty Black Ops, die mogelijk de subtitel Gulf War gaat krijgen. Begin volgende maand zullen we horen wat daar allemaal van waar is.