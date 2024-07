Concord beta is voor alle PlayStation Plus-leden te spelen

Tot vandaag was het eigenlijk de bedoeling dat spelers de game eerst pre-orderen voor ze met de gesloten beta aan de slag kunnen. Wel kreeg iedereen die de game alvast besteld had vijf codes om met vrienden te delen. Echter leek Sony coulant met onze zomer te zijn en heeft besloten om de gesloten beta voor alle PlayStation Plus-leden beschikbaar te maken.

De beta gaat morgenavond van start om 19:00 en van 18 tot en met 21 juli zal de tweede beta worden gehouden, die overigens voor iedereen toegankelijk is (dus ook als je geen PlayStation Plus hebt). In de beta zullen vier verschillende maps speelbaar zijn, namelijk: Freewater, Water Hazard, Star Chamber en Shock Risk. Gedurende de open bèta komt daar een vijfde map bij, Bone Mines. Onder de beschikbare modi vallen Cargo Run, Trophy Hunt, Clash Point en Area Control.

Concord zal op 23 augustus verschijnen voor de PC en PlayStation 5 voor de prijs van vier tientjes. Geven jullie de game een kans?!

Good news everybody: PlayStation Plus members are invited to the Concord Early Access Beta this weekend!

You can pre-download from 6pm BST today, and play from 6pm BST tomorrow. Oh and PC players, here’s all the PC requirements info: https://t.co/CdY35uwxw5 pic.twitter.com/t2YpkbIRCI

— PlayStation UK (@PlayStationUK) July 11, 2024