Prijzen Xbox Game Pass vanaf vandaag omhoog

Microsoft heeft per vandaag de prijzen van Xbox Game Pass verhoogd voor nieuwe abonnees. Voor bestaande abonnees gaan de prijzen vanaf 12 september omhoog. De prijs gaat maximaal drie euro per maand omhoog en Xbox Game Pass voor console komt te vervallen.

Zo kost Xbox Game Pass Ultimate vanaf vandaag 18 euro per jaar, wat tot vandaag nog 15 euro was. Het Game Pass Core was tot vandaag 60 euro per jaar, maar gaat naar 70 euro. PC Game Pass kost nu 12 euro, ten opzichte van 10 euro daarvoor.

Het abonnement voor console komt nu te vervallen voor nieuwe abonnees. Bestaande kunnen wel blijven verlengen, maar zodra ze dit stop zetten, is er geen terugkeer mogelijk. In dat abonnement zit geen PC-games, online multiplayer (met uitzondering van free-to-play games), cloudgaming en EA Play-titels. Echter was het wel een stuk goedkoper dan de Ultimate tier.

Microsoft gaat daar wel een alternatief voor bieden in de vorm van een standaard abonnement. Deze geeft wel toegang tot online multiplayer en “honderden” games, maar blijkbaar zitten daar geen “day one” games bij en ook geen EA Play of cloudgaming. Deze kost 15 dollar in de VS en zal (aangezien alle andere bedragen gelijk zijn aan de dollarprijs) dus 15 euro per maand kosten.

Tot slot laat het bedrijf ook weten dat alle abonnementen tot maximaal 13 maanden zijn op te stapelen. Iedereen die nog langer een abonnement heeft, zal deze ook gewoon kunnen blijven gebruiken, maar dus niet meer aanvullen dan langer dan de eerdergenoemde periode.

In een verklaring geeft de platformhouder te kennen dat ze door dit te doen “meer waarde en meer geweldige games naar de service te kunnen brengen.” wat vinden jullie van deze zet van Microsoft? Laat het ons weten in de reacties!