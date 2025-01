Verdansk keert mogelijk in april terug naar Call of Duty Warzone

Er wordt al jaren gespeculeerd over een terugkeer van Verdansk voor Call of Duty Warzone en dit zou nu in april moeten gebeuren.

Verdansk kent een legendarische status en maakte de game, mede dankzij alle corona-maatregelen, ongekend populair. Die populariteit geniet de game al enige tijd niet meer en het is nog maar de vraag of de komst van het klassieke level daar verandering in gaat brengen. Echter meldt X-gebruiker en Call of Duty insider TheGhostofHope dat in het derde in-game seizoen van Black Ops 6 (dat ergens in april van start moet gaan) Verdansk terug zal keren.

Call of Duty Warzone is wat dat betreft niet de enige die hun klassieke level terug laat keren. Eerder deden concurrenten Fortnite en PUBG: Battlegrounds dit ook al. TheGhostofHope meldde onlangs nog dat Xbox volgend jaar al met hun volgende generatie console gaat komen. Volgens de insider wordt Call of Duty Modern Warfare 4 van Infinity Ward een van de games die gelijktijdig met de console op de markt verschijnt.