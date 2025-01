God of War Ragnarok, Orc Must Die! 3 en meer naar PlayStation Plus Extra/ Premium

Sony heeft laten weten welke games er deze maand nog naar PlayStation Plus Extra en Premium zullen komen. Deze maand is God of War Ragnarok de grootste game.

De games die PlayStation Plus Extra en Premium leden op 21 januari kunnen verwachten, zijn:

God of War Ragnarök

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

SD Gundam Battle Alliance

ANNO: Mutationem

Orcs Must Die! 3

Citizen Sleeper.Atlas Fallen: Reign Of Sand

Sayonara Wild Hearts

Poker Club

Voor PlayStation Plus Premium leden verschijnen ook nog de klassiekers Indiana Jones and the Staff of Kings (zodat je alvast kunt voorbereiden op de komst van The Great Circle) en MediEvil 2.