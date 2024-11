Troy Baker zal van de partij zijn in nieuwe game Naughty Dog

Naughty Dog en Troy Baker hebben al jaren een goede samenwerking en die zal worden voortgezet in de volgende game van Naughty Dog.

Troy Baker, die onder andere de stem van Joel Miller en Sam Drake vertolkte, zal ook voor de volgende game van Naughty Dog zijn stem verlenen. Hoewel het nog niet bekend is welke rol hij gaat spelen en voor welke game dat moet worden.

Druckmann vertelde aan GQ dat hij in een hartslag zou besluiten om met Troy Baker te werken, ondanks dat hij een “veeleisende acteur” is. Volgens Druckmann probeert Troy de grenzen van wat dit is (een stemacteur) op te rekken, en vaak slaagt hij erin het beter te maken dan het in zijn verbeelding was.

Troy is eerst nog te zien in Indiana Jones and the Great Circle, waar hij de hoofdrol heeft te pakken. Daarna zal hij ook nog opduiken in Judas, de nieuwe game van BioShock-bedenker Ken Levine.

Over Naughty Dog’s nieuwe game is dus nog niks bekend. Wel weten we dat de ontwikkelaar aan meerdere singleplayer games werkt. Neil Druckmann liet in het verleden al weten dat de studio niet alleen bekend wil blijven vanwege The Last of Us en er wordt al jaren gespeculeerd over een mogelijke sci-fi game van de ontwikkelaar achter Uncharted en The Last of Us.