Call of Duty Black Ops 6 kent grootste releasemaand ooit

Om dit allemaal te vieren, komt Treyarch deze week met een dubbele XP weekend, die al vanaf woensdag zal starten. Deze zal tot maandagavond duren en tijdens die periode kunnen spelers sneller hun wapens grinden of de race naar Prestige Master iets sneller behalen.

Naast een dubbel XP weekend verschijnen Stakehouse 24/7, Hardcore Stakehouse 24/7 en Prop Hunt ook in de playlist.

Wait… is that? And could it be?! YES!

Legends come to life on December 1st.#FortniteC6S1鬼Hunters pic.twitter.com/V7f8INZZ6w

— Fortnite (@FortniteGame) November 26, 2024