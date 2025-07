Splitgate 2 weer terug naar bèta en ontslagen bij 1047 Games

Splitgate 2 lijkt er niet voor te zorgen dat de serie weer helemaal op de kaart staat. Sterker nog: de ontwikkelaar erkent dat er nog veel te verbeteren valt aan de game en brengt de game weer terug naar de bèta fase.

De game kende een vrij spontane release net na de Summer Game Fest (waar de CEO van het bedrijf behoorlijk opviel met een bepaald petje op zijn hoofd (Let’s make FPS great again). Echter dalen de spelersaantallen sinds de release al zo snel en heeft dit ervoor gezorgd dat het team de game weer terug naar de bèta brengt.

In een persbericht meldt het team het volgende over Splitgate 2:

“We geloven in Splitgate 2. We zijn te vroeg uitgekomen. We hadden ambitieuze doelen voor de game, en in ons enthousiasme om het met jullie te delen hebben we op de feiten vooruit gelopen. We hebben bepaalde features te haastig gemaakt, een aantal domme fouten gemaakt en, het belangrijkste, jullie niet de afgewerkte chaos met portals gegeven waar jullie verliefd op zijn geworden.”

Het team wil nu de game ergens volgend jaar opnieuw uit gaan brengen. Zo willen ze grote delen van de game opnieuw ontwikkelen en zich meer focussen op klassieke modi.

Dit heeft echter wel een aantal gevolgen voor het team en het eerste deel van Splitgate. Er zijn een onbekend aantal medewerkers op straat gezet en de servers van het eerste deel worden offline gehaald. Dit zou volgens de studio alleen al een “aantal honderdduizenden dollars” besparen.

De serie werd voor het eerst in 2019 gelanceerd en is het beste te omschrijven als een mix tussen Portal en Halo. Spelers kunnen razendsnel door de levels manoeuvreren dankzij portals die je in sommige muren kunt openen. De game was eigenlijk een schoolproject, maar leidde uiteindelijk tot 22 miljoen downloads en dus ook een sequel. Die draait op de Unreal Engine 5 en daarin werden classes geïntroduceerd, met bijbehorende loadouts. Hebben jullie de free-to-play game al een kans gegeven? Wat vonden jullie ervan?