Battlefield 6 verschijnt volgens insider op 10 oktober en kost 80 euro op console

De inmiddels beruchte insider Billbil-kun heeft op Dealabs wat informatie over Battlefield 6 gelekt. Zo heeft hij vernomen wat de releasedatum van de shooter van DICE is en dat de game 80 euro op consoles gaat kosten.

Hoewel de insider over het algemeen louter juiste informatie naar buiten brengt, willen we toch even waarschuwen dat het alsnog onjuist kan zijn. Immers veranderen er plannen behoorlijk snel in de game-industrie.

Echter claimt de insider dat Battlefield 6 op 10 oktober zal verschijnen en een open bèta in augustus zal krijgen. De standaard editie van de game kost €69,99 op de PC en een tientje meer op PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Daarnaast zou er ook een luxere versie uitkomen die Phantom Edition heet. Deze geeft onder andere eerder toegang tot de game en extra in-game content. Deze versie zal €99,99 op PC kosten en €109,99 op consoles. Spelers die de standaard editie van de game hebben besteld kunnen overigens voor €29,99 alsnog upgraden naar de Phantom Edition. De game zou als het goed is vanaf 31 juli (de dag waarop vele dachten dat de game onthuld zou worden) te pre-orderen zijn.

Morgen horen we zeer waarschijnlijk het definitieve antwoord van EA, want om 17:00 zal de game worden aangekondigd middels een trailer. De game werd overigens al in september 2024 aangekondigd en sinds dit jaar vinden er meerdere speeltesten plaats, waarvan al heel wat beeldmateriaal is gelekt.

Battlefield 6 vindt zich in de moderne tijd af en het bekende klassensysteem uit voorgaande games keert terug (al zijn ze niet meer zo gelimiteerd als voorheen). Ook keert de singleplayer weer terug en de potjes van 64-man is weer de standaard van de game. Kijken jullie al uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!