Senua’s Saga Hellblade 2, Immortals of Aveum en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games er nog tot begin juni aan Xbox Game Pass zullen worden toegevoegd. Senua’s Saga: Hellblade 2 en Lords of The Fallen zijn de grote knallers van deze maand.

Nieuwe games voor Xbox Game Pass:

Chants of Sennaar (Cloud, Console, and PC) – 15 mei

EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play – 16 mei

Immortals of Aveum (Cloud, PC en Xbox Series X|S) EA Play – 16 mei

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC en Xbox Series X|S) – 21 mei

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 mei

Hauntii (Cloud, Console en PC) – 23 mei

Moving Out 2 (Cloud, Console en PC) – 28 mei

Humanity (Cloud, Console en PC) – 30 mei

Lords of the Fallen (Cloud, PC en Xbox Series X|S) – 30 mei

Firework (PC) – 4 juni

Rolling Hills (Cloud, Console, and PC) – 4 juni

Daarnaast zullen er ook een aantal games de service verlaten, namelijk:

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Console en PC)

Farworld Pioneers (Cloud, Console en PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, Console en PC)

Pac-man Museum Plus (Cloud, Console en PC)

Little Witch in the Woods (Cloud, Console en PC)

Railway Empire II (Cloud, Console en PC)