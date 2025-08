Octopath Traveler 0, Cronos the New Dawn en meer naar Nintendo Switch 2

De nieuwste Nintendo Direct: Partner Showcase bevatte meeslepende avonturen, spannende actie, en sport op het veld. In deze mix van nieuwe games en terugkerende klassiekers van Nintendo’s partneruitgevers en -ontwikkelaars zaten titels die in 2025 en de latere toekomst op de Nintendo Switch 2 en de Nintendo Switch verschijnen.

Een aantal hoogtepunten van de aankondigingen waren Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, het nieuwste hoofdstuk in de Monster Hunter Stories-serie, op de Nintendo Switch 2, en nieuwe informatie over de langlopende sportserie EA SPORTS™ FC 26, zodat spelers voorbereid het veld op kunnen gaan op de Nintendo Switch 2. Daarnaast kun je het gezellig maken rond het kampvuur in de vuurstooksim Chillin’ by the Fire.

Keer terug naar de criminele onderwereld van Japan in Yakuza Kiwami 2 en Yakuza Kiwami op de Nintendo Switch 2. Beleef de magie van het epische RPG-avontuur FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition opnieuw op de Nintendo Switch 2, naast een Nintendo Switch-versie die op dezelfde dag uitkomt.

Spelers kunnen op de Nintendo Switch 2 met hun team aan het nieuwe seizoen van Apex Legends™ beginnen of een overlevingsstrijd aangaan in de survival-horrorgame Cronos: The New Dawn. Plants vs. Zombies: Replanted brengt het diepgewortelde botanische conflict terug en OCTOPATH TRAVELER™ 0 ontvouwt een nieuw RPG-avontuur over vergelding en herstel als beide games naar zowel de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komen. Vanaf 14 oktober wordt de dansvloer geopend voor Just Dance® 2026 Edition op de Nintendo Switch en er is later vandaag een debuutdemo beschikbaar van The Adventures of Elliot: The Millennium Tales™, de eerste HD-2D-actie-RPG van Square Enix, dat volgend jaar op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

Duik in alle andere onthullingen en informatie, waaronder de epische vechtgame DRAGON BALL: Sparking! ZERO, de emotionele RPG Persona 3 Reload, de nieuwe uitvoering van het klassieke PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, het betoverende Scandinavisch aandoende avontuur Hela, plus Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, SHINOBI: Art of Vengeance, Star Wars Outlaws en meer.

Om de video van de Nintendo Direct: Partner Showcase in zijn geheel te kijken, kun je hier terecht:

Hieronder is meer informatie te vinden over de uitgelichte games:

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment: ervaar een niet eerder verteld verhaal uit Hyrules verleden. Tijdens de Verzegeloorlog beleef je gebeurtenissen die voorafgingen aan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, en duik je in de spannende veldslagen van dit canonieke verhaal. Ga de strijd aan als prinses Zelda, koning Rauru en andere personages die zich inzetten voor de toekomst van Hyrule. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment verschijnt aankomende winter op de Nintendo Switch 2.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: in dit derde deel van de turn-based-RPG-serie in de wereld van Monster Hunter ga je op een nieuw avontuur als een Rider die in harmonie met monsters leeft. Tijdens een natuurramp is de geboorte van een monster dat is gemarkeerd met een onheilsteken, de aanzet voor twee naburige koninkrijken om elkaar de oorlog te verklaren. De toekomstige troonopvolgers van deze twee koninkrijken besluiten daarop om op verboden terrein op zoek te gaan naar de waarheid. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection verschijnt in 2026 op de Nintendo Switch 2.

EA SPORTS™ FC 26: de club vertrouwt op jou in EA SPORTS™ FC 26. Speel op jouw manier met een vernieuwde gameplayervaring, die is ontworpen op basis van community-feedback. Daarnaast brengt EA SPORTS™ FC 26 Manager Live-uitdagingen met verrassende, authentieke verhaallijnen, en Archetypes die zijn geïnspireerd op legenden van de sport. Stap het veld op als EA SPORTS™ FC 26 op 26 september op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verschijnt. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

Apex Legends™: de gratis-te-spelen hero-shooter komt naar de Nintendo Switch 2. Kies uit het almaar groter wordende aanbod aan legendarische personages, ga de strijd aan in de Battle Royale-stand van 60 spelers, speel standen met tijdslimieten en doe mee aan takeovers. Verken de diepe, gedetailleerde gebieden van de Outlands en kijk of je team het in zich heeft om werkelijk legendarisch te zijn. Vanaf vandaag kun je op je Nintendo Switch inloggen en de exclusieve Legendary Pathfinder-skin – “P.A.T.H” verkrijgen tot 16 september. Maak de sprong als Apex Legends™ op 5 augustus op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

OCTOPATH TRAVELER™ 0: begin bij nul tijdens een persoonlijke missie op zoek naar herstel en vergelding. In dit nieuwe deel dat voorafgaat aan de eerste OCTOPATH TRAVELER™, ga je op reis om het kwaad een halt toe te roepen via razendsnelle beurtelingse gevechten. Voor de eerste keer in de serie beleef je het avontuur door de ogen van je zelfgemaakte held of heldin en herbouw je je geboortedorp. Met meer dan 30 bondgenoten die zich bij je kunnen aansluiten, een pakkend verhaal, en nieuwe en klassieke elementen, zoals de iconische HD-2D-graphics en het Break-&-Boost-gevechtssysteem, kunnen spelers hun eigen avontuur beleven als OCTOPATH TRAVELER ™ 0 op 4 december op zowel de Nintendo Switch 2 als de Nintendo Switch verschijnt.

EA SPORTS™ Madden NFL 26: de legendarische Madden NFL-serie komt naar de Nintendo Switch 2. De game is opgebouwd op basis van jaren aan NFL-gegevens, waardoor je je tijdens de explosieve, realistische gameplay echt op het veld kunt wanen, met nieuwe unieke eigenschappen voor spelers, authentieke speelstijlen en dynamische tegenaanvallen die overeenkomen met het echte gedrag en strategieën van NFL-quarterbacks en -coaches. Ervaar QB DNA, realistische weersomstandigheden en meer. Pre-order de Deluxe Edition van de game voor 7 augustus om al zeven dagen eerder dan de lancering op 14 augustus op de Nintendo Switch 2 te spelen.

Chillin’ by the Fire: spelers kunnen zich nu aansluiten bij het oudste sociale netwerk van de mensheid. In deze kampvuursimulatiegame stoken spelers op allerlei ontspannende locaties een vuurtje, waaronder een strand, bos en besneeuwde bergtoppen. Houd je vuur gaande onder verschillende weersomstandigheden met 10 niveaus om te overwinnen. Ga online of via GameShare met drie familieleden of vrienden rond het kampvuur zitten. Als je een compatibele externe USB-C-camera (apart verkrijgbaar) aansluit, kun je zelfs in de game verschijnen met CameraPlay. In een wereld waarin altijd maar wordt gehaast, kun je het je gemakkelijk maken en genieten van het eenvoudige plezier van een knapperend vuurtje. Chillin’ by the Fire is later vandaag verkrijgbaar in de Nintendo eShop op de Nintendo Switch 2.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales™: een gloednieuwe actie-RPG van de makers van OCTOPATH TRAVELER™ en BRAVELY DEFAULT. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales™ combineert prachtige HD-2D-beelden met een actiestijl tijdens een avontuur dat zich in een open wereld over tijd en ruimte afspeelt. Open nieuwe paden terwijl je een ongetemd continent verkent en de mysterieuze geschiedenis ervan ontrafelt. Houd je staande tijdens gevechten met de strategische vaardigheden van een helpende fee. De game verschijnt in 2026 op de Nintendo Switch 2 en later vandaag verschijnt er alvast een debuutdemo in de Nintendo eShop.

Just Dance® 2026 Edition: breng familie en vrienden samen*5 en maak thuis een dansvloer met Just Dance® 2026 Edition. Er zijn 40 nieuwe nummers, van moderne hitlijsttoppers tot tijdloze klassiekers, waaronder ‘APT.’ van ROSÉ & Bruno Mars, ‘Houdini’ van Dua Lipa, ‘Counting Stars’ van OneRepublic en ‘Hung Up’ van Madonna. Er is muziek voor iedereen. Daarnaast is er het nieuwe speltype Party, waarin je voor verrassende wendingen komt te staan. Dans solo, werk je in het zweet in het speltype Work-out of dans maximaal met z’n zessen in lokale multiplayer. Just Dance® 2026 Edition verschijnt op 14 oktober op de Nintendo Switch.

Star Wars Outlaws: ervaar het ultieme avontuur tussen de sterren in Star Wars Outlaws, de allereerste Star Wars-game met een open wereld. In een periode tussen de films ‘Star Wars: The Empire Strikes Back’ en ‘Star Wars: Return of the Jedi’ kruipen spelers in de huid van de schurk Kay Vess, die samen met haar maatje Nix op zoek is naar vrijheid en een nieuw bestaan. Je zult thuis of onderweg moeten strijden, stelen en je sluwheid moeten gebruiken terwijl je je in de criminele kringen van het sterrenstelsel en op afgelegen planeten begeeft. Met handige aanraakbesturing, gyroscoopondersteuning bij het richten en intuïtieve bewegingsbesturing zijn spelers helemaal klaar voor een episch avontuur als Star Wars Outlaws op 4 september op de Nintendo Switch 2 verschijnt. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

Cronos: The New Dawn: de ontwikkelaars van de SILENT HILL 2-remake komen met een derdepersoons-survival-horrorgame waarin de tijd je dodelijkste wapen, en mogelijk ook je ergste vijand, is. Overleef in twee tijdperken: een barre toekomst of het Polen uit de jaren 80 waar je naar terug kunt reizen. Weerhoud afschuwelijke monsters ervan om samen te smelten tot onstuitbare gruwelen en overleef door de tijd te manipuleren als Cronos: The New Dawn op 5 september op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

Plants vs. Zombies: Replanted: het klassieke Plants vs. Zombies keert terug in HD. Speel Plants vs. Zombies: Replanted, de strategiegame waarmee de serie ontkiemd is, nu geremasterd met opgeschaalde HD-beelden en vol nieuwe geheimen om te ontdekken. Met nieuwe levels, verrassende nieuwe elementen en 15 jaar aan voorheen ongezien ontwerpmateriaal kunnen spelers opnieuw van de hoogtijdagen van de erwtenschieters genieten. Als je de game pre-ordert, krijg je als bonus een retro-uiterlijk voor je erwtenschieters. Houd je tuin op orde als Plants vs. Zombies Replanted op 23 oktober exclusief naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop

DRAGON BALL: Sparking! ZERO: versla je tegenstanders op hoge snelheid in gevechten met 360 graden aan bewegingsruimte en teams van tot vijf personages uit de gehele Dragon Ball-geschiedenis. Met meer dan 180 speelbare personages, het grootste aantal in de gameserie, kunnen spelers iconische momenten opnieuw beleven door aan te vallen met een mengeling van slagen, schoppen, grepen en afstandsaanvallen, en hun energie opladen om Sparking! Mode te activeren, waarbij je personages toegang krijgen tot hun eigen unieke vernietigende aanval. Creëer droomscenario’s in Custom Battle of daag vrienden uit in verschillende Versus-standen als DRAGON BALL: Sparking! ZERO op 14 november op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verschijnt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

Once Upon A KATAMARI: de King of All Cosmos en zijn familie hebben per ongeluk de aarde, de maan, en een ontelbare hoeveelheid sterren vernietigd. Reis door de tijd naar de Jura, IJstijd, keizertijd in Japan, en andere tijdperken om met je trouwe katamari allerlei voorwerpen op te rollen en het heelal te herstellen. De doldwaze Katamari Damacy-serie keert terug met nieuwe levels, een nieuwe soundtrack, een nieuwe vierspelerstand waarin spelers online de strijd aan kunnen gaan of offline tegen bots kunnen spelen, en meer als Once Upon A KATAMARI op 24 oktober op de Nintendo Switch verschijnt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

Yakuza Kiwami 2 / Yakuza Kiwami: begeef je in de onderwereld van Japan in het beat-‘em-up-actieavontuur Yakuza Kiwami 2 voor de Nintendo Switch 2. In de fictieve wijk Kamurocho dwingt een aangrijpend drama je ertoe om unieke vechtstijlen meester te worden tijdens een verhaal vol liefde, verraad en een explosieve strijd.

Yakuza Kiwami, dat eerder op de Nintendo Switch is uitgebracht, komt nu ook naar de Nintendo Switch 2, met verbeterde graphics, verbeterde framerates en meer. Beide games zijn vanaf 13 november verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2. Iedereen die de oorspronkelijke Yakuza Kiwami op de Nintendo Switch bezit, kan de Nintendo Switch 2-versie met korting kopen.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: PAC-MAN WORLD 2 keert terug in deze gemoderniseerde versie van het klassieke 3D-platformavontuur. Een aantal spoken zijn het PAC-dorp binnengeslopen en hebben de gouden vruchten gestolen, wat er ook toe heeft geleid dat de machtige spokenkoning Spooky is bevrijd. PAC-MAN moet PAC-land doorkruisen om de gouden vruchten terug te halen en de spookachtige streken een halt toe te roepen. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC verschijnt op 26 september op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition: betreed in deze iconische RPG (opnieuw) het verhaal over verraad en eer dat sinds zijn oorspronkelijke verschijning een diepe indruk heeft achtergelaten. De dialogen zijn nu volledig ingesproken, de graphics zijn verbeterd en er zijn meerdere gameplayverbeteringen die spelers helpen tijdens spannende gevechten waarin alles draait om vooruitdenken en strategische plaatsing van je eenheden. Gebruik het gevarieerde terrein van de 3D-slagvelden en manipuleer de beurtvolgorde op slimme wijze om te zegevieren. FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition voor de Nintendo Switch 2 verschijnt op 30 september, naast de Nintendo Switch-versie die dan ook verkrijgbaar zal zijn. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

Persona 3 Reload: betreed in Persona 3 Reload het uur van het duister, het moment waarop de grens tussen het alledaagse en het bovennatuurlijke vervaagt. Beleef de genre-bepalende RPG in nieuwe vorm, waarbij je in de huid van een overgeplaatste student kruipt die bij de overgang van de ene dag naar de andere in een magisch avontuur verzeild raakt. Tijdens de dag vorm je een band met onvergetelijke personages door tijd met ze door te brengen. ’s Nachts kun je een enorme kracht in jezelf naar boven brengen om de mysteries van het uur van het duister te ontrafelen en voor je vrienden te strijden. Maak een blijvende indruk als Persona 3 Reload op 23 oktober op de Nintendo Switch 2 verschijnt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

Hela: zie de wereld door de ogen van een kleine, maar dappere muis in een handgemaakte wereld die is geïnspireerd op Scandinavische volksverhalen. Verken magische wouden en vredige meren, los puzzels op en vervul goede daden in een land waarin tussen het natuurschoon hartverwarmende verhalen plaatsvinden. Speel in je eentje of met vrienden in een naadloze coöpervaring online of lokaal op een gedeeld scherm en beleef het non-lineaire avontuur samen als Hela in 2026 op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

Naast de bovengenoemde titels bevatte de presentatie een collage van nog meer games die naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komen, waaronder:

Borderlands 4, het nieuwste deel in de intens chaotische schietserie, waarin spelers met bizarre vijanden en geweldige buit te maken krijgen, vanaf 3 oktober op de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition: een non-lineaire RPG waarin je midden in een eeuwen durende strijd wordt geplaatst en je beslissingen van ingrijpende invloed zijn op het verloop van je avontuur. Later vandaag verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2.

Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland, waarin je met een nieuw Sanrio-personage genaamd Cogimyun op verkenning gaat in het ludieke Wheatflour Wonderland. Maak toverstaven, beleef een nieuw verhaal en verander in je meest magische zelf in dit Hello Kitty Island-DLC-avontuur dat herfst 2025 op de Nintendo Switch verschijnt.

SHINOBI: Art of Vengeance, waarin de iconische meester van de ninjakunsten terugkeert in een gloednieuwe 2D-actieplatformer in handgetekende stijl, vanaf 29 augustus op de Nintendo Switch, met een gratis demo die al vanaf later vandaag beschikbaar is in de Nintendo eShop.

NBA BOUNCE, waarin je de zaal ingaat voor potjes van 3 tegen 3, strakke acties, mascottes en plezier van MVP-niveau. Klim op van beginner tot pro in deze arcade-basketbalgame, die vanaf 26 september verkrijgbaar is op de Nintendo Switch.

Goodnight Universe, kruip in de huid van een zes maanden oude baby die mysterieuze paranormale gaven ontwikkelt, in een emotioneel avontuur dat vanaf 11 november verkrijgbaar is op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.