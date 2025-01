Insomniac Games president gaat na 30 jaar met pensioen

Insomniac Games president en oprichter Ted Price heeft besloten om na dertig jaar in dienst te zijn geweest met pensioen te gaan.

Price zal de studio eind maart verlaten, zodat “andere de weg kunnen wijzen voor het team”. De studio zal worden geleid door drie co-studiohoofden, namelijk Ryan Schneider, Chad Dezern en Jen Huang. Zij vervullen nu de rollen van respectievelijk head of brand & leadership strategy, head of creative en chief financial officer.

Price gaat na 30 jaar bij de ontwikkelaar eind maart de industrie verlaten. Hij heeft de keuze om op te stappen overigens vorig jaar al genomen, maar heeft het deze maand pas met het team gedeeld en vandaag dus wereldwijd bekendgemaakt.

Insomniac Games werd in 1994 opgericht en is bekend van games als Ratchet & Clank, Spyro en Resistance. De meest recente games van hen zijn natuurlijk de Spider-Man games. De studio werkt op dit moment aan diverse games, waaronder Marvel’s Wolverine. Hopelijk krijgen we die game dit jaar nog te zien! We wensen de beste man natuurlijk een fijn pensioen!