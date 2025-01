Unknown 9-franchise geanulleerd na tegenvallende verkopen

De Unknown 9-franchise krijgt geen vervolg meer, nadat vorig jaar de verkopen van de game Unknown 9: Awakening teleurstelden.

Ontwikkelaar Reflector laat op LinkedIn weten dat de verkopen van Unknown 9: Awakening niet aan de verwachtingen voldeden en daardoor “verdere verkenning van de franchise niet gerechtvaardigd is.”

Hierdoor is de volgende game in de reeks, die overigens pas in concept fase was, is hierdoor geannuleerd. Dit resulteert overigens in een tweede ontslagronde bij het bedrijf, dat in november al wat personeel op straat moest zetten.

De studio blijft overigens nog wel bestaan en werkt nog aan een andere IP bij Bandai Namco. Dit spel is overigens nog niet aangekondigd en is dus van een al bestaande franchise van de uitgever. De ontwikkeling daarvan loopt volgens Reflector helemaal naar wens.