Grotere budgets Sony gaven Housemarque de doorslag

Housemarque besloot een aantal jaren geleden met Sony in zee te gaan, omdat de uitgever onder andere veel grotere budgets heeft voor hun first party-games.

In een artikel van het Finse Helsingin Sanomat (vertaald door VGC) staat vermeldt dat het budget van de productie en marketing van Alan Wake 2 naar schatting zo’n 70 miljoen was en dat Housemarque’s nieuwe game Saros ongeveer dezelfde budget heeft gekregen.

Volgens Ilari Kuittinen, de medeoprichter en CEO van Housemarque, was het voor de ontwikkelaar niet mogelijk geweest om een dergelijke game te maken als Sony de studio niet had overgenomen. Dat Sony dit soort bedragen neerlegt voor hun first party games zou meegedragen hebben aan de keuze om met de platformhouder in zee te gaan. Daarnaast geeft de CEO te kennen dat men al sinds 2022 aan de game werkt.

Saros werd eerder dit jaar onthuld tijdens de State of Play en daar werd ook gemeld dat de game exclusief voor de PlayStation 5 zal zijn. We weten dat de game zich afspeelt op de planeet Corosa, waar een zonsverduistering dreigt plaats te vinden. In de game zullen spelers, net als in Returnal, vaak doodgaan, maar dit keer kunnen ze hun wapens permanente upgrades geven.

De game staat gepland voor 2026 en ergens dit jaar moeten we nog de eerste gameplay te zien krijgen. Tot nu toe moeten we het doen met de onderstaande onthullingstrailer.