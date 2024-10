Destiny Rising is officieel aangekondigd

Er is een trailer uitgebracht voor Destiny Rising! Een mobiele game die zich afspeelt in het Destiny-universum.



Destiny Rising is een mobiele sci-fi RPG-shooter ontwikkeld door NetEase Games en gelicentieerd door Bungie. Het speelt zich af in het Destiny-universum en introduceert een nieuwe verhaallijn in na de Dark Age-tijdperk, met een diverse cast van personages met unieke vaardigheden. Spelers kunnen zowel PVE- als PVP-modes ervaren in zowel first- en third person perspectieven. De gesloten alfa-test start in november 2024, en voorregistratie is nu geopend.

Bekijk de trailer voor Destiny Rising hier!