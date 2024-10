Call of Duty Black Ops 6 schijnt minder opslag in te nemen!

Met de aankomende release van Call of Duty: Black Ops 6 vragen veel spelers zich af hoe groot de game zal zijn. De Call of Duty-serie staat erom bekend dat de games steeds grotere bestandsgroottes hebben, maar dat lijkt met Black Ops 6 te veranderen.



Spelers kunnen Black Ops 6 nu al pre-loaden op PC, waar de bestandsgrootte voor zowel de campagne als de multiplayer samen onder de 60 GB blijft. Volgens charlieINTEL is de grootte van de campagnepakketten op PS5 respectievelijk 16,443 GB en 20,998 GB, terwijl ze op de PS4 1,5 GB en 15,9 GB zijn. De exacte grootte van de multiplayer voor deze platforms is nog niet bekend.

Deze bestanden zijn aanzienlijk kleiner dan bij eerdere Call of Duty-titels, die bekend stonden om hun enorme omvang. Dit lijkt een positieve verandering voor veel spelers die zorgen hadden over de opslagruimte die nodig is voor de game.

Blijf ons volgen voor het laatste nieuws over Black Ops 6!