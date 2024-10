Call of Duty Black Ops 6, Dead Island 2 en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten welke games er in het tweede gedeelte van oktober naar Xbox Game Pass komen. Het ziet er goed uit voor de Call of Duty-fans, want Black Ops 6, Warzone en Modern Warfare 3 komen eraan. Gelukkig komt er nog veel meer aan!

South Park: The Fractured but Whole (Cloud, Console, and PC) – 16 oktober

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Donut County (Cloud, Console, and PC) – 17 oktober

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – 17 oktober

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Console, and PC) – 25 oktober

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Call of Duty: Modern Warfare III (Cloud) – 25 oktober

Game Pass Ultimate

Call of Duty: Warzone (Cloud) – 25 oktober

Game Pass Ultimate

Ashen (Cloud, Console, and PC) – 29 oktober

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Dead Island 2 (PC) – 31 oktober

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

StarCraft: Remastered (PC) – 5 november

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 november

Game Pass Ultimate, PC Game Pass