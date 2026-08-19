Call of Duty Modern Warfare 4 multiplayer trailer brengt je alvast in de stemming

Hoewel Call of Duty-games fans soms wat meer teleurstellen dan andere weten de trailers van die games toch altijd wel weer een snaartje te raken. Zo ook Infinity Ward die dit jaar met Call of Duty Modern Warfare 4 komt.
Call of Duty Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch 2. Dit weekend zal de eerste Modern Warfare 4-bèta van start gaan en die is alleen beschikbaar voor spelers die de game al hebben besteld op de PC, PlayStation 5 of Xbox Series S/ X. Deze bèta is niet beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.
De open bèta, een week later op 28 augustus, is ook beschikbaar voor Switch 2 en is toegankelijk voor alle spelers, ongeacht of ze de game hebben besteld of niet. De tweede beta loopt van 28 augustus tot en met 1 september.
Dit jaar zijn er overigens twee primeurs in de komende beta: er is namelijk één singleplayer level te spelen en ook het nieuwe Resurgence level Zodiac voor Warzone zal al te testen zijn.