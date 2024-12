Bandai heeft de smaak met Tales of remasters te pakken

Bandai Namco laat het met de release van Tales of Graces f Remastered niet zitten. De uitgever is namelijk van plan om meer games van deze reeks te voorzien van een upgrade.

Dat bevestigde Yusuke Tomizawa in een Japans talig interview op YouTube. Daarin geeft de producent wel te kennen dat hij nog geen specifieke titels in gedachten heeft, puur omdat de remaster van Tales of Graces F nog niet is uitgebracht.

Het is niet gek dat Bandai Namco geïnteresseerd is in het maken van nog meer remasters. Begin vorig jaar liet het bedrijf al weten meer games van een likje verf te willen voorzien. De eerste game uit de reeks die werd voorzien van een remaster was Tales of Symphonia, dat ook een van de populairste delen was.

Tales of Graces kwam oorspronkelijk uit in 2011 voor de Wii, maar verscheen later als Tales of Graces F voor de PlayStation 3. Van die versie komt er dus een remaster op 17 januari en die verschijnt voor de PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie S/X en Nintendo Switch.