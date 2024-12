Capcom belooft terugkeer van klassieke franchises na Onimusha en Okami aankondigingen

Capcom heeft bevestigd dat het bezig is met het heractiveren van populaire IP’s na de onthulling van nieuwe games in de Onimusha- en Okami-reeks tijdens de Game Awards.



Tijdens de Game Awards 2024 heeft Capcom een nieuw deel van Onimusha en Okami aangekondingd. Volgens Capcom verschijnt Onimusha in 2026; momenteel hebben we geen indicatie van wanneer Okami 2 uitkomt. Dit is niet het enige, omdat Capcom heeft aangegeven te werken aan nieuwe titels in bestaande IP.

Volgens een verklaring op de investeerderspagina van Capcom wordt er actief gewerkt aan het moderniseren van oudere titels:

“In addition to regularly releasing major new titles each year, Capcom is focusing on re-activating dormant IPs that haven’t had a new title launch recently,” en “The company is working to further enhance corporate value by leveraging its rich library of content, which includes reviving past IPs like the two titles announced above, in order to continuously produce highly efficient, high-quality titles.”

Begin dit jaar vroeg Capcom fans welke franchises ze graag terug wilden zien. Via de Super Elections’-enquête op de Capcom Town-website, konden spelers stemmen op hun favoriete franchises en spinn-offs en aangeven welke een vervolg of nieuwe titel moeten krijgen.

De enquête laat zien dat fans vooral games in de Dino Crisis- en Mega Man-reeks willen zien. Deze feedback lijkt een belangrijke rol te spelen in Capcoms strategie om nieuw leven te blazen in huidige franchises.

Met de recente aankondigingen van Onimusha en Okami, en een belofte om meer klassiekers terug te brengen, lijkt Capcom klaar om fans te verrassen met de terugkeer van hun favoriete franchises. Wat staat er nog meer op de planning? Dat blijft voorlopig een vraag waar we graag antwoord op willen krijgen.