Xbox lijkt steeds meer van exclusives af te stappen

Microsoft heeft de afgelopen maanden al een aantal games naar PlayStation laten komen en ook games als Indiana Jones, Fragpunk en The Outer Worlds 2 komen naar Sony’s console(s). Hier lijkt het niet bij te blijven.

Het is eigenlijk al een tijdje bekend dat Microsoft per game bekijkt op welke platformen ze wel of niet of tijdelijk eerst verschijnen. Ook Halo lijkt daar niet een uitzondering op te wezen. De laatste tijd vragen veel Xbox-eigenaren zich dan ook af waarom ze dan nog een Xbox in huis moeten hebben.

Windows Central journalist geeft in ieder geval een weinig hoopgevend antwoord op die vraag, want hij durft nu al te stellen dat Xbox (nagenoeg) geen exclusives meer zal hebben en als dat wel het geval is, deze tijdelijk exclusive zullen worden.

Xbox won't have exclusives going forward. Everything is timed exclusive at most. — Jez (@JezCorden) December 13, 2024

Het is overigens niet zo dat Microsoft meteen stopt met Xbox-consoles te maken. Immers werd er eerder dit jaar al gemeld dat er nieuwe hardware onderweg is. Desondanks zou het toch zo maar kunnen dat Xbox third party gaat als ook die console het niet zo goed doet op de markt.