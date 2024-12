Stellar Blade-update brengt de game in de kerstfeer

Er is vandaag een update voor Stellar Blade verschenen die de game helemaal in de kerststemming brengt.

Zo is er een nieuwe outfit en kapsel voor Eve, maar is ook haar drone te veranderen en kan ook Adam zijn kerstkledij van zolder pakken. Ook Xion is voorzien van een kerstboom en kunnen in het kamp de nummers ‘Dawn (Winter)’ en ‘Take me away’ worden gedraaid. Ook is er in de stad een mini-game te spelen, dat een soort dartgame is, maar dan versierd met kerstdecoratie en kunnen spelers met hun wapen er hoge punten zien te scoren.

Ook brengt de update de mogelijkheid om alle content uit de kerstupdate en de onlangs toegevoegde Nier cross-over uit te zetten, zodat ze de normale ervaring krijgen.

Stellar Blade verscheen in april van dit jaar en wist ons positief te verrassen. Hoewel de game misschien niet heel schokkends doet, bracht de game wel een goed begin van een franchise. ShiftUp werkt op dit moment aan een PC-versie van de game, die volgend jaar moet verschijnen. Ook heeft de ontwikkelaar al laten doorschemeren om aan een sequel te willen werken.