Ziet de Nintendo Switch 2 er zo uit? Mogelijke renders en specs gelekt!

Het ziet er nog niet helemaal betrouwbaar uit, maar het lijkt er op dat we de eerste renders van de Nintendo Switch 2 hebben gespot.

Ze zijn vandaag op verschillende gameforum gedeeld, zoals Reddit en GamesEra en zijn afkomstig van een Discord-server van een Chinese fan, die het weer had gekregen van iemand die onder NDA staat. Mogelijk gaat het om iemand die betrokken is bij de productie van de nieuwste console van Nintendo.

Zo zien we hoeveel groter het scherm is van de Switch 2 en daarnaast wordt op de beelden bevestigd dat de console mechanische knoppen heeft voor het bevestigen van de controllers. Dit is iets wat we eerder ook al hoorden over de console.

Daarnaast zouden ook al de specs van de console zijn gelekt. Deze zou mogelijk 12 GB aan LPDDR5X RAM hebben en 256 GB aan flashgeheugen. Opvallen detail is dat er zowel aan de bovenkant als aan de onderkant een USB-C-ingang zit. Dat is overigens wel erg makkelijk wanneer je de console moet opladen, terwijl je nog aan het gamen bent. Tot slot zou HDMI 2.1 worden ondersteund. Volgens bezoekers van ResetEra zou de kracht van de Switch 2 volgens deze specificaties tussen de PS4 Pro en Xbox Series S zitten wanneer de console in de dock zit. Wanneer de console als handheld wordt gebruikt, zit deze net boven de PlayStation 4. Dat klinkt ons overigens erg mooi!

Echter willen we nog wel een flinke slag om de arm houden, want Nintendo heeft tot op heden niks officieel bekendgemaakt over de nieuwe Switch. Zodra hun iets zeggen kunnen we het eindelijk echt serieus nemen. Wat denken jullie ervan?