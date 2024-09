De nieuwe skate. verschijnt volgend jaar in Early Access

EA en Full Circle hebben laten weten dat de nieuwe Skate ergens volgend jaar zal verschijnen via Early Access.

De ontwikkelaar laat via X weten dat er in de komende maanden meer informatie zal worden onthuld over de nieuwe Skate. Deze zal overigens niet gezien kunnen worden als een vervolg op het laatste deel, maar een spin-off. Hoewel de nieuwe skate. free-to-play zal worden, heeft de ontwikkelaar gezegd dat er geen pay-to-win elementen in zitten of dat bepaalde gebieden met geld moeten worden ontgrendelt. De microtransacties zijn alleen gebaseerd op cosmetische dingen. De game speelt zich af in het fictieve San Vansterdam.