Suicide Squad, Concord, Skull and Bones waren voor mij de tegenvallers van 2024

De afgelopen week konden jullie hier al lezen dat 2024 niet eens zo’n heel slecht jaar was. Toch waren er een viertal games die ons niet bepaald konden overtuigen!

Suicide Squad: Kill the Justice League

Rocksteady kwam dit jaar, na bijna acht jaar (!) afwezigheid, weer eens met een nieuwe game op de proppen. De Batman Arkham-ontwikkelaar ronselde dit keer een groep tuig om de wereld te redden. In de game moeten spelers Brainiac tegen zien te houden, maar de bad guy heeft de leden van de Justice League gehersenspoeld dus de uitdaging is behoorlijk. Wegrennen heeft geen zin, want de antihelden hebben namelijk een bom in hun lichaam en dus zullen ze zich wel moeten gedragen.

Hoewel Suicide Squad: Kill the Justice League helemaal geen verkeerd verhaal heeft en de personages de game echt goed tot leven brengen, weet de game helaas in alle andere facetten niet echt te overtuigen. Vooral de gameplay wordt na een paar uurtjes spelen al snel repetitief en saai. Ga naar punt A om daar wat objecten te verdedigen en vecht daar een groot gevecht uit om vervolgens weer ergens heen te moeten gaan en daar weer iets te moeten verdedigen.

Wat dat betreft is het zonde dat Warner Bros zoveel risico heeft genomen door deze ontwikkelaar aan deze liveservice-game te zetten. Rocksteady stond al jaren bekend om hun singleplayer games en dat had wat ons betreft zo moeten blijven! Mocht je de game nog niet hebben gespeeld, kun je hem inmiddels voor twee tientjes op de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X aanschaffen of zelfs voor een paar euro als je even een Steam key op Google zoekt.

Skull and Bones

De game van Ubisoft die al zo vaak uitgesteld werd dat ie bijna niet meer tegen kon vallen. Nou ja, dat zou je denken, maar dat was dus echt niet het geval. Skull and Bones had best potentie om een wat volwassener versie van Sea of Thieves te gaan worden. Alleen voelde de game aan alsof deze al sinds de onthulling niet meer echt geüpgraded was en de enige actie jammer genoeg op zee was.

Het is logisch dat een piraat op zee hoort te zijn, maar daardoor voelde de game wel heel snel eentonig aan. Bovendien zorgde de liveservice-game erbij ondergetekende voor dat hij geregeld tegenover AI vijanden kwam te staan die hem met een paar salvo’s wisten te laten zakken naar de zeebodem. Dat alleen doordat deze vijanden level 10 waren en hij pas enkele uren aan het avontuur was begonnen. Zo kan ik nog wel even doorgaan over wat er allemaal niet lekker liep of waardoor deze game niet wist te overtuigen, maar daarvoor kun je beter even de review lezen!

Concord

Drie uit drie zal je inmiddels wel denken (daarmee doelend op de drie liveservice-games in dit lijstje). Helaas is 2024 niet het jaar dat dit genre een nieuwe sprong leek te maken (al zaten er her en der wel leuke games tussen). Concord is misschien wel het dieptepunt van dit jaar geweest voor zowel dit genre als voor Sony.

De game was eigenlijk niet heel slecht, maar deed ook eigenlijk niks heel goed. Met games als Overwatch en Valorant als directe concurrentie had de game eigenlijk gewoon niks unieks. Het enige unieke wat deze game voor mij deed, was offline gaan voor ik mijn review klaar had. Dit is in al mijn jaren dat ik over games schrijf nog nooit gebeurd!

Dit waren eigenlijk de games die mij het meest teleurstelde dit jaar. Daarbij zou ik xDefiant nog even willen benoemen (haha ja dat is nummer vier). De game wist mij gewoon niet echt te overtuigen, maar had zeker wel potentie. Helaas waren er op het moment dat ik de game een poging gaf veel bugs en daardoor heb ik de game (misschien te snel) weer links laten liggen. Helaas gaat deze game volgend jaar ook offline. Welke games vonden jullie dit jaar behoorlijk tegenvallen? Laat het ons vooral weten in de reacties!