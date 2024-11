Stemacteur gaat geen aankondigingen doen voor God of War

Cristopher Judge, de man die de stem van Kratos in de laatste twee God of War-games insprak, gaat blijkbaar toch geen aankondigingen maken voor de serie. Eerder leek de stemacteur op Tiktok juist wel iets dergelijks te teasen.

In de livestream op Tiktok liet Judge nog weten dat de komende twee weken vol met diverse aankondigingen en allerlei toffe dingen zouden zitten en sloot daarbij af met het bekende “boy” uit de laatste God of War-games.

Er werd natuurlijk meteen gespeculeerd over mogelijke aankondigingen. Zo wordt er al enige tijd gespeculeerd over een remaster van de eerste trilogie (waar Judge eigenlijk niet in thuis hoort) en zou er ook nog een spin-off met Atreus in ontwikkeling zijn.

Bovendien viert Sony volgende week het dertig jarige bestaan van PlayStation en is er in de nacht van 12 op 13 december de Game Awards. Dus genoeg reden om te denken dat er iets in de lucht hangt. Helemaal als je bedenkt dat er in de wandelgangen wordt vernomen dat Sony een aantal aankondigingen voorbereid.

Helaas is dit volgens Cristopher Judge niet waar, want inmiddels heeft hij op social media laten weten dat er geen aankondigingen voor de geliefde God of War-serie is.

Absolutely not true! You can’t tease something you know nothing about. I will be making announcements in the near future, I can guarantee none of them will be about OUR beloved God of War. I am awaiting updates just like everyone else. ❤️ https://t.co/CNPWcmnXCW — Christopher Judge (@iamchrisjudge) November 25, 2024

Het zou natuurlijk kunnen dat Sony de stemacteur heeft teruggeroepen, maar dat zullen we in de komende weken moeten zien. God of War viert overigens volgend jaar wel zijn 25 jarige bestaan, dus wellicht zit er nog wel iets moois in het verschiet.