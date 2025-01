Steam-pagina meldt komst van mysterieuze gamerelease; is het Half-Life 3?!

Nu het al enige tijd gonst van de geruchten rondom Half-Life 3, lijkt Valve olie op het vuur te gooien door een gamerelease te vermelden van twee games, waarvan één Deadlock is en de andere game nog in mysterie geheveld blijft.

Op de ontwikkelaars-pagina van Valve op Steam staat namelijk vermeld dat ze werken aan twee games, waarvan een dus het eerder genoemde Deadlock is. De andere game staat er niet op vermeld en dus vermoeden vele dat het gaat om het langverwachte Half-Life 3.

Veel fans zijn er van overtuigd dat het om die game gaat, vooral door de vele geruchten die er over in de rondte gaan. Zo claimde Valve-expert Tyler McVicker dat Half-Life 3 in ontwikkeling is en dat werd niet alleen beaamd door Gabe the Follower, want die was echt zeker van zijn zaak. Daarnaast linkte fans in augustus “Project White Sands” aan de Half-Life reeks.

Immers is White Sands de naam van een bestaand park in New Mexico en dat is ook de staat in waar de Black Mesa Research Facility gestationeerd is. Dat is natuurlijk wel weer het fictieve laboratorium uit de gamereeks.

Ook worden er de laatste tijd veel verwijzingen naar Half-Life Alyx (op steam genoteerd als HLVR) verandert naar HLX (wat de naam voor Half-Life 3 moet zijn). Bovendien zijn er diverse updates aan de source engine toegevoegd die verwijzingen maken naar dynamisch weer, realistischer NPC-gedrag en nieuwe voertuigen.

We gaan nog heel even door met de roddels over de game, want Gabe the Follower meldde eind vorig jaar nog dat Half-Life 3 al enkele speeltests had doorstaan. Bovendien gaf ook de stemacteur van G-Man een sterke hint naar een mogelijke aankondiging.