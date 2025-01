Je kunt je nu inschrijven voor netwerktest Elden Ring: Nightreign

Het is vanaf vandaag mogelijk om je in te schrijven voor de netwerktest van Elden Ring: Nightrein.

De co-op (multiplayer) spin-off van de Game of the Year 2022 zal tussen 14 en 17 februari diverse netwerktesten ondergaan en daar kun je jezelf nu voor aanmelden via deze website. In de onderstaande afbeelding kun je alle data zien waarop de netwerktesten worden gehouden.

In Elden Ring: Nightrein kunnen spelers met tot drie spelers de wereld van Limveld verkennen en zien te overleven. Deze wereld in een verdraaide versie van Limgrave uit het origineel. De bedoeling is dat spelers drie in-game dagen en daarbij natuurlijk bekende, maar ook nieuwe vijanden en bazen tegen zullen komen. Uiteindelijk is de Nightlord de eindbaas, die er uiteindelijk voor kan zorgen dat je de volgende sessie met betere loot begint.

Ondanks dat de netwerktesten alleen op de PlayStation 5 en Xbox Series S/X gehouden worden, zal Elden Ring Nightreign later dit jaar ook na de PC, PlayStation 4 en Xbox One komen. In de game zal het niet mogelijk zijn om berichten achter te laten voor spelers. Volgens FromSoftware heeft men deze optie verwijderd, omdat de sessies te kort daarvoor zijn.