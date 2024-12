Sony wordt grootste aandeelhouder in Kadokawa met strategische samenwerking

Sony heeft zijn samenwerking met mediagigant Kadokawa versterkt door zijn belang te verhogen naar 10%, waarmee het nu de grootste aandeelhouder van het bedrijf is.



Deze stap volgt op de aankondiging van een “strategic capital and business alliance.” tussen de twee partijen. Ondanks speculaties over een mogelijke overname blijft Kadokawa een onafhankelijke entiteit.

In een persbericht lichtte Sony toe dat de samenwerking gericht is op verschillende initiatieven. Deze omvatten het wereldwijd bewerken van Kadokawa’s IP’s tot live-action films en tv-series, het gezamenlijk produceren en distribueren van anime, en het verder uitbreiden van Kadokawa’s gamepublicaties. Sony benadrukte ook plannen om talentontwikkeling te stimuleren voor virtuele producties.

Voor gamers is Kadokawa vooral bekend als moederbedrijf van FromSoftware.

Takeshi Natsuno, CEO van Kadokawa, sprak zijn enthousiasme uit over de alliantie:

“This alliance is expected to not only further strengthen our IP creation capabilities, but also increase our IP media mix options with Sony’s support for global expansion, allowing us to deliver our IP to more users around the world. We are confident that this will greatly contribute to maximizing the value of our IP and increasing our corporate value in the mid- to long-term.”

Sony-president Hiroki Totoki benadrukte de synergie tussen beide bedrijven:

“By combining Kadokawa extensive IP and IP creation ecosystem with the strengths of Sony, which has promoted the global expansion of a wide range of entertainment, including anime and games, we plan to work closely together to realize Kadokawa’s ‘Global Media Mix’ strategy and Sony’s long-term vision, ‘Creative Entertainment Vision.’”

De samenwerking lijkt een nieuwe impuls te geven aan de wereldwijde impact van Kadokawa’s IP, met Sony als belangrijke partner om dit te creëren.