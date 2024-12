Sony laat oude tijden herleven met tijdelijke PlayStation 5 update

Spelers kunnen de PlayStation 5 laten opstarten zoals de eerdere consoles van Sony. Niet alleen de PlayStation 4, maar ook van diens voorgangers en wees eerlijk: wie wil er nou niet nog een keer de console opstarten met het geluid van de eerste PlayStation?!

A new PS5 update is allowing players to customize their startup animation and audio to the PS1, PS2, PS3, or PS4 animations to celebrate the PlayStation 30th Anniversary pic.twitter.com/5tISuSlVRm

