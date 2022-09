Preview: OSIM gaming massagestoelen

Soms is het leven als gamejournalist zwaar. Toen ik het verzoek kreeg om gaming massagestoelen te bekijken, gingen mijn wenkbrauwen wel enigszins omhoog. Ik begreep de link wel met videogames, maar het voelde toch iets verder van mijn bed dan gebruikelijk. Echter werd het uiteindelijk wel een interessante ervaring en geloof ik dat ik een mooi beeld kan geven van deze ondergewaardeerde gaming accessoires.

Ik heb een drietal stoelen uitgeprobeerd. Deze zijn allen ontwikkeld door het Singaporaanse bedrijf OSIM, die de stoelen binnenkort gaat introduceren in Europa. Ten eerste is er de Uthrone, normaal gesproken te koop voor 1600 euro. Echter zal er een tijdelijke korting zijn die de prijs terugbrengt naar 899 euro in de eerste paar weken van diens verkoop in Europa. De Uthrone biedt een ingebouwd massagewiel in de rug, die op verschillende hoogtes ingesteld kan worden. Van de boven- tot onderrug, dit apparaat kan het allemaal bereiken.

Ik moet toegeven dat ik geen fan was van deze stoel. Het apparaat in de rug was mij te ruw, zelfs op de stand die het mildst zou moeten zijn. De stoel zelf was gelukkig wel comfortabel. De rug kan naar voren of achteren gedaan worden middels een hendeltje. Jammer genoeg was hetgeen wat de toegevoegde waarde zou moeten geven, het massage apparaat, het minste element eraan. Ik zou aanraden om eerder een standaard gamingstoel te kopen dan de Uthrone.

Dan was er de Uthrone S, die een vibratiestand in het zitgedeelte van de stoel heeft. Er zijn drie trilstanden die ieder in sessies van tien tot vijftien minuten lopen. OSIM raadt voor de gezondheid aan om de sessies niet langer te maken dan dat. Voor een prijs van 999 euro (599 voor de eerste promotie) was dit mijn favoriet van de drie. Het trillen is subtiel en rustgevend, iets waar je waarschijnlijk heerlijk bij kan wegdromen tijdens het gamen. Er is voor 169 een los nekmassage apparaat bij te bestellen, maar daar was ik minder enthousiast over. Deze is vergelijkbaar met het massage apparaat dat bij de Uthrone ingebouwd was, maar dan los. Mijn advies: koop de Uthrone S zonder nekapparaat.

Gemiddeld gestrest

De uDream was het laatste apparaat dat ik mocht uitproberen. Deze stoel was een haast ruimteschip achtige constructie. De woordvoerder van OSIM zei dat de uDream veelal gebruikt wordt door eSporters uit Azië. Het apparaat biedt massages voor de voeten, onderbenen, handen, rug, nek, schouders en dijen. Met een app op een apart scherm kan je verschillende programma’s kiezen om te ontspannen.

Maar hoe kies je nou het beste programma voor jou? Nou, de uDream biedt een functie waarbij je stressniveau gemeten kan worden. Dit doe je door je handpalmen op twee ijzeren oppervlaktes te leggen die zich op de armleuningen bevinden. Door middel van een hartslagmeting kan de uDream zien hoe gestrest je bent. Gelukkig zat mijn gemeten stressniveau gewoon op het gemiddelde, dus kreeg ik een relatief rustige behandeling.

Het apparaat kan alles tegelijk doen. Ik moest mijn voeten in speciale gleuven steken en mijn handen verdwenen in de daarvoor bestemde openingen in de armleuningen. Mijn rug, nek en dijen kregen meteen ook massages. De OSIM-medewerker voegde wel toe dat dit demo apparaat gebouwd was voor een Aziaat. Het kon dus wat klein aanvoelen voor een uit de kluiten gewassen Europeaan zoals ik. Gelukkig komt er voor Europa een grotere versie op de markt. Deze uDream voelde inderdaad wel een klein beetje claustrofobisch, maar dit was niks onoverkoombaars.

Alle zintuigen geprikkeld

Er zit zelfs aromatherapie bij inbegrepen. Via gaatjes aan weerszijden van je hoofd, komen prettige geuren naar buiten. OSIM wilt met deze stoel alle zintuigen prettig proberen te stemmen, dus dan natuurlijk ook je reuk. Ik moet toegeven dat deze stoel wel een beetje wennen was. In het begin was het zelfs even schrikken toen het apparaat aan alle kanten tegen me aan begon te duwen.

Hoe dan ook, de massages op de voeten en handen waren prettig. De rug en nek vond ik wat minder, maar ik heb eerder het gevoel dat dat aan mij ligt dan aan de stoel. Bij de vorige twee stoelen vond ik de nek- en rugmassages namelijk ook de minste ervaring. De uDream is overigens te koop voor een prijs van 8000 euro.

Aan het einde van de rit was de Uthrone S mijn favoriet. Deze stoel biedt een prettige en rustgevende trilfunctie. Daarnaast is het voor een standaardprijs van 999 euro de goedkoopste. Op een opdracht gestuurd worden om massages uit te proberen? Je kan het erger treffen in het leven.