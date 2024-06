Microsoft groter dan ooit naar Gamescom, Life By You geannuleerd en meer in overig nieuws week 25!

Terwijl het EK in volle gang is en wij zo ook gaan kijken hoe Oranje het opneemt, sluiten wij deze week weer af. Uiteraard niet voor we naar de overige nieuwtjes, trailers en geruchten van de week op een rij hebben gezet!

Nieuws

Embracer heeft de maker van de Alone in the Dark Reboot (Pieces Interactive) gesloten. Het bedrijf is al enige tijd aan het herstructureren en ook deze studio wordt helaas wegbezuinigd. Eerder dit jaar sloot het ook al de makers van Saints Row en verkocht het Gearbox Software (bekend van Borderlands) aan Take-Two Interactive.

CD Projekt Red had een uitbreiding voor Cyberpunk 2077 in ontwikkeling die spelers naar de maan zouden sturen. Dit blijkt uit documenten die al in 2021 werden gejat bij het bedrijf nadat een hacker zijn weg langs de beveiliging wist te vinden.

Het klinkt misschien vreemd, maar rijkelui in de game konden de maan al bezoeken en daarnaast werden er ook al hints gegeven voor locaties in het heelal. Echter is deze uitbreiding geannuleerd, doordat CD Projekt Red na de release van de game eerst alle zeilen bij moest zetten om de game te fixen.

Marvel’s Spider-Man 2 heeft een gratis update gekregen die diverse nieuwe suits naar de game brengt. In de blogpost worden deze onthuld, net als degene die eraan mee hebben geholpen.

Deze week verscheen de Discord update voor de PlayStation 5. Mocht je van het weekend met je matties willen spelen, hoef je dus niet meer apart in te loggen op je PC, mobiel of tablet, want dit kan nu dus ook op de console van Sony!

hey is it okay if we make it so that everyone can just hop straight into voice calls from your @PlayStation 5 console? checking before we start rolling that out. More info: https://t.co/K0kL1MUS8V pic.twitter.com/z1XeU1TtKo — Discord (@discord) June 13, 2024



Daarnaast heeft Sony een gratis weekend voor een drietal games en laat dat nou mooi uitkomen met de intergratie van Discord. Het gaat overigens om Helldivers 2, Call of Duty Modern Warfare 2 (Nee het is geen typfout) en NBA 2K24.

What are you playing this weekend? Jump into online multiplayer June 22-23 pic.twitter.com/PMhcFRcpvm — PlayStation (@PlayStation) June 18, 2024

Slecht nieuws voor degene die uitkeken naar het Sims-achtige Life By You, want Paradox Interactive heeft de studio Paradox Tectonic gesloten en de game geannuleerd. Deze schoot, na diverse malen uitgesteld te worden, op een aantal belangrijke vlakken erg tekort.

Gamescom updates

Waar Sony en Nintendo eerder al lieten weten niet aanwezig te zullen zijn in Keulen voor de Gamescom hebben THQ Nordic, Ubisoft en nu dus ook Microsoft laten weten wel van de partij te zullen zijn.

The Xbox team is heading BACK to @gamescom Visit us at our biggest booth yet August 21-25! #Xboxgamescom pic.twitter.com/5lO8uvfsQJ — Xbox (@Xbox) June 20, 2024

Film en seriesnieuws

Uncharted verscheen in 2022 op het grote doek en hoewel de game leek te hinten naar een vervolg, bleef het een lange tijd stil rondom de game. Tot vandaag, want Sony Pictures heeft laten weten dat er een vervolg van de film komt!

Goed en slecht nieuws voor de sequel op de Super Mario film. De film heeft een releasedatum gekregen, al moeten we nu nog wel wachten tot 3 april 2026!

Trailers van de week

Square Enix heeft maar liefst 18 minuten aan Life is Strange: Double Exposure vrijgegeven. Naast de gameplay zijn er ook video’s online gezet met daarin een interview met de director’s en een met Hannah Telle (die de stem van hoofdpersonage Max Caulfield inspreekt).



Assassin’s Creed Shadows was de knaller van een afsluiter van de Ubisoft Forward van vorige week en deze week kregen we een korte trailer te zien met de omgevingen van het Japan uit de game.

Call of Duty heeft een cross-over event met Fallout. Sinds deze week kunnen spelers Price, Ghost, Soap en Gaz in een vault dweller outfit steken.



Daarnaast komt Season 4 Reloaded naar Modern Warfare 3 en Warzone en in de onderstaande trailer krijgen we te zien wat er daar te wachten staat.



Ubisoft viert het 20 jarige bestaan van Beyond Good & Evil met een heruitgave van de game. Het mooie is dat de game al vanaf 25 juni te spelen is!

Focus Entertainment en Saber Interactive hebben een uitgebreide gameplay-trailer van Warhammer 40.000: Space Marine 2 vrijgegeven. Daarin worden alle modi van de game behandeld.



Square Enix en Limited Run Games bundelen de krachten samen om Fear Effect opnieuw uit te brengen voor moderne consoles (PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One en Series S/x) en PC. De game wordt volgend jaar verwacht en hieronder is de eerste trailer te zien.



Daarmee sluiten we dit af en wensen jullie alvast veel succes voor straks en een heel fijn weekend!