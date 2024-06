Free-to-play arena shooter Histera nu speelbaar via Early Access

Het Nederlandse Stickylock Games heeft hun free-to-play arena shooter Histera uitgebracht op Steam Early Access. De arena shooter kenmerkt zich door de enorme twist die het met zich meebrengt.

In de 8 vs 8 arena shooter veranderen de levels steeds naar verschillende tijdperken en elk level heeft vijf verschillende gebieden die kunnen veranderen. Door deze veranderingen zullen spelers snel moeten handelen en heel eerlijk: het ziet er echt geniaal uit! Naast dat de levels veranderen, zullen de wapens die er te vinden zijn ook aanpassen. Zo is het heel goed mogelijk dat je een pijl en boog vindt en het op neemt tegen iemand met een futuristisch wapen.

Histera wordt een live service game en deze zal nog heel lang nieuwe content moeten krijgen. Zo staan er twee nieuwe personages in de planning, maar ook nieuwe wapens en levels ( Port Libertad en Peak of the Five Winds). Mocht je interesse hebben gekregen, gaan dan snel naar de Steam-pagina van de game, aangezien deze gratis is, kun je hem allicht een kans geven!