Mario Kart World: De Grootste Vernieuwing in de Geschiedenis van de Serie

Op 5 juni 2025 verschijnt Mario Kart World exclusief voor de Nintendo Switch 2 en het belooft een revolutionaire stap te zijn voor de geliefde racefranchise. Waar eerdere delen draaiden om losse circuits, gooit World het roer om met een volledig open, naadloos verbonden spelwereld. Dit is geen Mario Kart 9; dit is een heruitvinding van de serie op alle fronten. Nintendo heeft hier alles over verteld tijdens hun Ask the Developer interviews!

Van losse circuits naar een open wereld

In plaats van afzonderlijke racebanen rijd je in Mario Kart World door één grote wereld waarin bekende circuits verwerkt zijn. Wegen verbinden de gebieden met elkaar, waardoor je letterlijk van het ene racegebied naar het andere kunt rijden. De game bevat nog steeds klassieke races met drie ronden, maar introduceert ook nieuwe modi zoals de Knockout Tour, die zich uitstrekt over meerdere regio’s, en een Free Roam modus, waarin je volledig vrij kunt verkennen.

De wereld zelf leeft: er is een dynamische dag-nachtcyclus (elke dag duurt 24 minuten) en het weer verandert continu, van zon en regen tot sneeuw. Hierdoor voelt elke speelsessie fris en anders aan.

Nieuwe gameplay elementen: Tricks, vrijheid en creativiteit

Om ook de ‘lege’ stukken tussen races interessant te houden, introduceert Nintendo nieuwe “tricks” zoals Wall Ride en Rail Ride, waarmee je creatief met de omgeving kunt omgaan. Deze stunts zorgen ervoor dat spelers hun eigen routes kunnen ontdekken. In totaal zijn er meer dan 100 variaties aan race-ervaringen, inclusief alles tussen de circuits in.

Audiovisuele upgrade dankzij de Switch 2

De overstap naar Nintendo Switch 2 gaf het team de ruimte om grafisch flink uit te pakken. Het visuele ontwerp kiest voor een kleurrijke, avontuurlijke stijl, met speelse gezichtsuitdrukkingen en voertuigen die passen bij elk personage.

De audio is net zo indrukwekkend: dankzij een nieuw geluidssysteem klinkt de wereld levendig en realistisch. De soundtrack bevat meer dan 200 nieuwe arrangementen van Mario Kart en Super Mario muziek, en past zich aan op de situatie. De jukebox in Free Roam, de vloeiende overgangen tussen muziek in races en de geluidseffecten bij water en terreinveranderingen zorgen voor een rijke geluidservaring.

Meer spelers, meer actie

Voor het eerst kunnen tot 24 spelers tegelijk racen, wat zorgt voor meer actie en chaos op de baan. Dankzij de kracht van de Switch 2 blijft alles soepel draaien op 60 fps.

Toegankelijkheid en ontdekking centraal

Nintendo heeft veel aandacht besteed aan toegankelijkheid. Voor nieuwe spelers zijn er hulpmiddelen zoals verbeterde Smart Steering, een Joy-Con 2-stuuraccessoire, en P Switch Missies in Free Roam die op natuurlijke wijze de wereld en gameplay elementen introduceren. Oriëntatiepunten, klimaten en terreinverschillen helpen bij het navigeren.

Nieuwe personages, voertuigen en verrassingen

Mario Kart World voegt een reeks nieuwe speelbare personages toe, waaronder Cow, Cheep Cheep en Pokey – eerder vooral bekend als obstakels. Ook zijn er nieuwe voertuigen, waaronder meer ‘alledaagse’ opties, afgestemd op verschillende terreinen. Op water kun je bijvoorbeeld surfen over golven, compleet met fysiek realistische effecten.

Een van de meest opvallende toevoegingen is eten. In Free Roam kun je bij “Yoshi’s” drive thrus voedsel halen, wat invloed heeft op je outfit of zelfs je personage tijdelijk verandert. Dit is geïnspireerd door Mario’s klassieke power-up mechanieken.

Samen spelen en delen

Via GameChat kun je met maximaal 12 spelers (en tot 4 via video) communiceren tijdens het spelen. Dit maakt Free Roam, races en zelfs de Photo Mode socialer dan ooit. Met de nieuwe herhalingsfunctie kun je bovendien je mooiste (of gekste) momenten terugzien en delen.

Conclusie: Een nieuwe standaard voor de toekomst van Mario Kart

Mario Kart World is meer dan een vervolg, het is een herdefiniëring. Van de open wereld tot nieuwe modi, van dynamische weersomstandigheden tot sociale integratie, alles is gericht op het bieden van een unieke ervaring bij elke speelsessie. Het doel van het ontwikkelteam was duidelijk: momenten creëren waarin je denkt, “Ik kan niet geloven wat er net gebeurde.” En als we afgaan op de eerste indrukken, zijn ze daar glansrijk in geslaagd.