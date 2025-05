Half-Life 3 speelbaar, Clair Obscur: Expedition 33 een succes en meer in overig nieuws week 18

Terwijl we allemaal nog bijkomen van het uitstellen van GTA 6 was er deze week nog genoeg ander nieuws. We hebben het weer op een rijtje gezet!

Nieuws

Clair Obsur: Expedition 33 doet het erg goed bij de recensenten, maar ook bij het publiek. In de eerste drie dagen van de verkoop zijn er één miljoen exemplaren van de eerste RPG van Sandfall Interactive over de (digitale) toonbank gevlogen.

And here we are.

Three days after launch.

One million copies sold. Thank you for believing in Clair Obscur: Expedition 33. pic.twitter.com/92T2qZxcHP — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) April 27, 2025

Astral Chain regisseur en Nier: Automata game designer Takahisa Taura heeft PlatinumGames verlaten om aan een nieuwe studio te beginnen. Het enige wat hij tot dusver kan melden, is dat deze “Eel Game Studio” heet. Er gingen al langere tijd geruchten dat er wat bekende namen bij de studio zouden weggaan en dit is niet de eerste die het bevestigd heeft.

NieR: Automata Game Deigner and Astral Chain Director Takahisa Taura, has confirmed that he has left Platinum Games and has started his own studio called ‘Eel Game Studio’! via @famitsu He says he is one of the founding members and can’t say much else at the moment. pic.twitter.com/FXZJhx1wgi — Genki✨ (@Genki_JPN) April 30, 2025

Indiana Jones and the Great Circle verkoopt beter op de PlayStation 5 dan op Steam en Xbox. Dat is misschien niet een hele eerlijke vergelijking, gezien de game op Xbox Game Pass verscheen, maar het geeft toch ergens te denken. Alinea Service merkte op dat de PlayStation 5-versie zo’n 28% beter verkocht dan de Steam-versie (zie tabel hieronder) Zou Microsoft toch ervoor moeten kiezen om niet alle games gelijk bij de lancering op de service te gooien?

Er is art-work van Star Wars Eclipse online gelekt. Daarin maken we kennis met twee personages genaamd Travis en Jotraaz. De art-work werd gespot in een portfolio van iemand die eraan gewerkt heeft. De game is al jarenlang in ontwikkeling en het is al jaren stil rondom de game. Er is sinds 2021 wel wat informatie gelekt, maar het is nog nooit concreet geworden. Ditzelfde zou ook kunnen gelden voor de art-work van de game.

Capcom heeft middels een video laten weten dat er van de Resident Evil 4 Remake 10 miljoen exemplaren zijn verkocht. Echter zijn een aantal fans er van overtuigd dat dit filmpje ook het negende deel teased. Op het laatst is een wegwijzer te zien en als je deze met een hoek van 90 graden draait, staat er de Romeinse cijfers IX (ofwel 9). Is dit te ver gezocht? Of zou het zo maar eens kunnen?!

エージェントの皆様へ

感謝の気持ちを込めて記念映像をご用意いたしました。ぜひ音付きでお楽しみください。 Attention all agents,

We’ve prepared a special video to express our gratitude to all of you, which we hope you’ll enjoy (with sound ON)! RE4 Dev Team pic.twitter.com/cKaS198UVY — Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 25, 2025

Leuk nieuws als je een PlayStation 5 of Xbox Series-console hebt en Far Cry 4 nog eens wil aanslingeren: de game heeft een update gekregen waardoor deze in 60fps draait.

It’s time to rediscover Kyrat! Play #FarCry4 now at 60 FPS on current gen consoles! pic.twitter.com/xNcXDy9rjD — Ubisoft (@Ubisoft) April 29, 2025

Het einde van Sackboy lijkt zich al aan te hebben gemeld. Het hoofdpersonage uit LittleBigPlanet is namelijk niet meer te zien in de intro van PlayStation Studios.

Oh yeah I forgot to mention, I can confirm after seeing Until Dawn that Sackboy is not in the PlayStation Productions intro anymore (picture below is the 2023 version from Gran Turismo) I don’t like this era of Sackboy erasure 😔 https://t.co/2u72IWEbYB pic.twitter.com/quz4gWMAws — Radec (@realradec) April 28, 2025

normal functioning member of society seeing the PlayStation Productions intro before the Until Dawn movie: 😐 me: “oh shit they chose the Psycho?? Yeah he’s definitely gonna be the Until Dawn rep in PlayStation All-Stars 2” pic.twitter.com/1vWSTBDJ72 — Radec (@realradec) April 28, 2025

SEGA heeft het free-to-play spel Sonic Rumble weer uitgesteld. De game zou op 8 mei op Android en iOS verschijnen, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De ontwikkelaar wil meer tijd om nog meer opties en modi naar de game te brengen.

Trailers

Op 10 juni verschijnt Mindseye van voormalig GTA-ontwikkelaar Leslie Benzies’ Build a Rocket Boy. Het lijkt erop dat we binnenkort meer gameplay kunnen verwachten, aangezien er al een teaser is vrijgegeven.

First look at MindsEye GAMEPLAY! This is just a teaser for the gameplay trailer, complete trailer should come very soon 😍 pic.twitter.com/EQzCUJc6Dp — Everywhere NET (@EverywhereNET) April 27, 2025

Apex Legends krijgt binnenkort een nieuw seizoen genaamd Prodigy en daarin maakt een nieuwe Legend zijn opwachting. In een nieuwe video krijgen we alvast een klein voorproefje.

In 2014 werd de game Flappy Bird zo razend populair dat ontwikkelaar Dong Nguyen er op een gegeven moment 50.000 dollar per dag aan in-game commercials verdiende. Hij besloot echter na een paar maanden de game offline te halen, omdat deze te “verslavend” was. Echter is de game naar ruim 11 jaar weer te spelen via de Epic Games Store op Android smartphones. De iOS-versie moet op een later tijdstip verschijnen.

Het Amsterdamse Rusty Lake viert het 10 jarige bestaan met wel een hele unieke actie, namelijk een gratis game. Het gaat om The Mr. Rabbit Magic Show. Het is overigens niet zo maar een gratis game, want je kunt namelijk hints verwachten van hun volgende puzzelgame Servant of the Lake. Check de onderstaande video’s voor meer info!

Mocht je dit weekend geen idee hebben wat je moet spelen, is er het nieuwe seizoen in Fortnite dat geheel in het teken staat van Star Wars. In Galactic Battle zien we onder andere Darth Jar Jar, maar ook Asaj Ventress, de Emperor en meer. Op 8 mei volgen ook Luke, Leia en Han Solo en belooft het een episch gevecht te worden.



Geruchten

Volgens Half-Life insider Tyler McVicker is er al een speelbare versie van Half-Life 3. Deze zou overigens al helemaal te spelen zijn en volgens de insider zal de game nog dit jaar moeten verschijnen. Valve zou eigenlijk alleen nog de puntjes op de i hoeven te zetten en dan zou de game al kunnen verschijnen.