Er staat al een jaar lang een Beyond Good & Evil 2 trailer klaar

Dat claimt journalist Tom Henderson van Insider Gaming op X. In een bericht meldt hij:

Dit weekend en begin volgende week worden er diverse persconferenties gehouden en het startschot wordt vanavond gegeven met de Summer Game Fest 2024 show. Ook Ubisoft gaat een livestream houden, namelijk op 10 juni om 21:00. Het zou zo maar kunnen dat de trailer dit weekend getoond wordt, maar het heeft er nog steeds veel weg van dat deze game op de plank is beland.

Immers werd deze al in 2008 (!) aangekondigd, maar zagen we de game pas weer in 2017 in een lange tijd. Sindsdien worden er mondjesmaat updates over de game vrijgegeven, maar was er ook minder goed nieuws voor de ontwikkelaar. Zo is de geestelijk vader van de game (Michael Ancel) al enige tijd geleden opgestapt bij Ubisoft. We houden het in ieder geval in de gaten voor jullie!

I know it's a meme at this point, but a BG&E2 trailer has been ready for about a year… It would be nice to actually see it this weekend – or at the very least a BG&E 20th anniversary release date (which was meant to release months ago).

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 7, 2024