Call of Duty Black Ops 6 nu te pre-loaden; nieuwe interface nu beschikbaar

Activision heeft voor de release van Call of Duty Black Ops 6 even de interface van Call of Duty HQ voorzien van een flinke update. Hierdoor moet het voor spelers nog overzichtelijker worden om hun favoriete game en modi te spelen.

Het was enige tijd geleden al onthuld dat de interface van Call of Duty HQ (de HUB voor al je Call of Duty-games) zou worden voorzien van een make-over. In de HQ zijn nu dus Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 en Warzone beschikbaar en vanaf aanstaande vrijdag wordt daar Call of Duty Black Ops 6 aan toegevoegd.

Wen overigens nog maar niet te veel aan de nieuwe interface, want Activision laat in een bericht op hun blog weten nog meer aanpassingen te zullen doorvoeren voor de lancering van het eerste seizoen voor de game. Deze zal naar verluidt op 14 november in gaan.

Ook laat de uitgever weten dat de game vanaf vandaag te pre-loaden is als je de game hebt gepre-orderd. In Call of Duty Black Ops 6 staan spelers een nieuw avontuur te wachten dat zich afspeelt tijdens de Golfoorlog en daarnaast zal er een multiplayer zijn met 16 levels en keert de round-based Zombie modus weer terug. Kijken jullie al uit om met deze game aan de slag te gaan?!