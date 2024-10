Super Smash Bros-maker als sinds 2022 bezig met nieuwe game

Super Smash Bros.-regisseur Masahiro Sakurai heeft in zijn laatste YouTube-video laten weten dat hij al enige tijd werkt aan een nieuwe game.

In zijn laatste video op zijn YouTube-kanaal ‘Masahiro Sakurai on Creating Games’ heeft hij laten weten dat hij dus al enige tijd aan een game werkt. De bekende ontwikkelaar liet al enige tijd geleden weten te stoppen met zijn kanaal en geeft nu een inkijkje op diverse dingen.

Zo onthult hij dat de 260 video’s die zijn kanaal inmiddels heeft, werden opgenomen na de lancering van Super Smash Bros Ultimate en tussen het maken van de DLC ervoor. Vervolgens heeft een bedrijf al deze video’s gemonteerd.

Ook meldt hij dat hij al in 2021 een voorstel maakte voor een game en dat deze game al vanaf april 2022 in productie is gegaan. Hij wilde nog niet verklappen om welke game het gaat, maar deze in de toekomst aangekondigd moeten worden.

Opmerkelijk genoeg gaf Sakurai in 2022 aan deels met pensioen te zullen gaan, maar in 2023 liet hij weten toch wel gewoon games te willen maken. Hij heeft in het verleden ook al veel hints gegeven voor een nieuwe Super Smash Bros, dus wat dat betreft lijkt het ook wel de meest logische keuze. Immers gingen er van Super Smash Bros Ultimate ruim 34 miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank.