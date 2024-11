Bekijk hier 15 minuten aan Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda en MachineGames hebben een deep dive video van Indiana Jones and the Great Circle vrijgegeven. Daarin krijgen we voornamelijk gameplay van de avonturengame te zien!

Zo behandelt de video het verhaal van de game, waarin Indiana Jones samen met de Italiaanse journalist Gina Lombardi de mysteries van de Great Circle onderzoekt en willen ontdekken voordat de nazi-archeoloog Emmerich Voss dat doet.

In de game licht de focus qua gevechten niet bij vuurwapens, maar op het ouderwetse vuistenwerk. Wel lijken er veel opties te zijn om vijanden op het verkeerde been te zijn en bovendien kun je ze al eerder om de tuin leiden om een gevecht te voorkomen. Gelukkig draait de game niet alleen maar om vechten, want uiteraard zullen er veel puzzels opgelost moeten worden. Deze variëren van het draaien aan standbeeldelementen tot het manipuleren van schakelaars.

Het belooft in ieder geval een heel leuk avontuur te worden zodra Indiana Jones and the Great Circle uit zal komen. Dat zal gebeuren op 9 december voor de Xbox Series S/ X en PC. De PlayStation 5 versie volgt in het voorjaar van 2025.