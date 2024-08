Arena Breakout: Infinite, Call of Duty Black Ops 6 en meer tijdens Gamescom ONL

De Gamescom Opening Night Live zit er weer op en er werd weer een hele shitload aan games getoond. We hebben het uiteraard weer voor jullie op een rijtje gezet

De opening begon meteen goed met de aankondiging van Borderlands 4 en daarna de eerste gameplaybeelden van de singleplayer van Call of Duty Black Ops 6.

Goat Simulator krijgt een remaster en ook die werd getoond tijdens de Gamescom ONL.

Persona 3 Reload passeerde ook heel kort de revue en daar werd in een trailer de nieuwste DLC episode Aigis.

Er komt een spin-off van Dying Light met de bijtitel The Beast. De game heeft nog geen releasedatum gekregen, maar volgens Geoffrey Keighley zullen spelers zo’n 20 uur zoet zijn met de game.

De indie developer Glowmade toonde een gloednieuwe co-op game genaamd King of Meat. Check hier de eerste trailer.

In Lynked: Banner of Spark moet je jouw wereld opnieuw bouwen met onderdelen van vijandige robotten. De game verschijnt op 22 oktober in Early Access.

Life is Strange-ontwikkelaar Dontnod Entertainment komt met een nieuwe verhaal gedreven avonturengame, genaamd Lost Records: Bloom & Rage. De game verschijnt in twee tapes (afleveringen) op 18 februari en 25 maart 2025.

Ook was er een gloednieuwe trailer van No More Room in Hell 2. Check hem hieronder.



Van Ark Raiders komt er dit jaar nog een playtest en in 2025 moet de volledige game verschijnen.

Infinity Nikki is een knusse open wereld avonturengame en tijdens ONL werd een nieuwe trailer vrijgegeven.

Van Warhammer 40k Space Marine 2 werd de releasedatum nog eens getoond, die verschijnt namelijk op 9 september.

Predecessor is een free-to-play multiplayer game die vanaf vandaag te spelen is, kreeg vandaag nog even een launch trailer.

Path of Exile 2 is in de laatste jaren bij zowel de Game Awards als Gamescom Opening Night Live geweest en vandaag werd dan eindelijk de releasedatum van de game onthuld. De game verschijnt namelijk op 15 november in Early Access.

Little Nightmare-ontwikkelaar Tarsier werkt met THQ Nordic aan een nieuwe survival horrorgame en in de onderstaande trailer zien we Reanimal voor het eerst!

Amazing Seasun Games toonde een nieuwe trailer van Mechabreak.

Monument Valley 3 komt op 10 december naar Netflix en ook de eerste twee delen van de reeks komen naar het gaming gedeelte van de streamingsdienst.

Civilization 7 wordt na de ONL nog uitgebreider behandeld, maar tijdens de show kregen we de releasedatum te zien. De game verschijnt op 11 februari 2025.

Starfield Shattered Space zal op 30 september verschijnen, maar vandaag verschijnt er een update die het voertuig Rev-8 aan de game toevoegt.

Age of Mythology: Retold werd nog even kort getoond en daar werd de releasedatum nog eens benadrukt.

Kingdom Come Deliverance 2 krijgt morgen een grotere trailer, maar blijkbaar was er nog genoeg budget om tijdens ONL een korte teaser vrij te geven.

In Little Nightmares 3 draait het om vriendschap en de onderstaande video laat het zien.

In de game Herdling neem je een roede onder je hoede en in de onderstaande trailer wordt bevestigd dat we er ergens volgend jaar mee aan de slag kunnen.

Legendarisch ontwikkelaar Peter Molyneux komt met een verrassende game. Masters of Albion is namelijk niet bepaald een game die je verwacht van de man achter Fable.

Arena Breakout: Infinite is nu al speelbaar via Early Access, maar later dit jaar moet de volledige release volgen. Check hieronder de bijbehorende trailer.

The First Berserker: Khazan verschijnt begin volgend jaar en de trailer die tijdens ONL werd getoond, ziet er actievol uit!

Ara: History Untold werd als een van de laatste games getoond (op Indiana Jones en Mafia: The Old Country na) en daarvan werd wat gameplay getoond! Helaas zijn we nog een releasedatum verschuldigd.