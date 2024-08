Mafia: The Old Country aangekondigd tijdens Opening Night Live!

Opening Night Live 2024 was gevuld met aankondigingen en trailers van verschillende games. Als afsluiter werd een nieuwe titel in de Mafia-reeks onthuld!



Hoewel de trailer geen gameplay liet zien, wist het wel een sterke sfeer neer te zetten. Mafia: The Old Country doet sterk denken aan de klassieke film The Godfather. De monoloog, de toon en de muziek suggereren dat deze game een ander thema zal hebben dan de voorgaande delen in de serie.

In december zal er meer informatie over de game worden onthuld. Voor nu kun je alvast de trailer bekijken van Mafia: The Old Country.