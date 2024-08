Ara: History Untold maakt een stap in het strategie genre!

Tijdens Gamescom 2024 krijg je de kans om verschillende games uit te proberen, en soms ontdek je een nieuwe titel die je eerder over het hoofd had gezien. Voor mij was Ara: History Untold zo’n game!



Ik moet toegeven dat ik niet erg bekend ben met het strategiespel-genre, hoewel het me altijd heeft geïntrigeerd. Er zijn zoveel bekende titels zoals Civilization, Starcraft, en Total War, dat ik nooit wist waar ik moest beginnen.

Daardoor heb ik nog geen van deze games gespeeld, maar dat veranderde toen ik Ara: History Untold voor het eerst kon uitproberen. Aangezien ik weinig ervaring heb met dit genre, voelde het allemaal erg nieuw aan voor me. Helaas had ik niet veel tijd om de demo te spelen, maar de ontwikkelaars Oxide Games waren erg vriendelijk om aan het einde van een dag langer door te gaan voor mij. De demo duurt meestal één uur, ik had ruim een half uur. Dus ik heb helaas maar een klein deel van de game kunnen zien.

Begin bij het begin

Ara: History Untold is een strategiespel waarin je een land opbouwt door de geschiedenis heen, van het verleden naar de toekomst. Je begint door een historische leider te kiezen. De demo bood vier opties, maar in de volledige versie zullen er meer beschikbaar zijn. De leider die je kiest, bepaalt de richting waarin je je land ontwikkelt, omdat elke leider specifieke sterke punten heeft.

Omdat ik altijd al gefascineerd ben geweest door de industriële revolutie, koos ik tijdens de demo voor een leider die sterk was in productie en grondstoffenbeheer. Het spel draait om het maken van strategische keuzes, wat meteen duidelijk werd toen mijn sessie begon. Je stuurt bijvoorbeeld een verkenner op pad om de kaart te ontdekken, maar ondertussen moet je beslissen waar je je op wilt richten: productie om ervoor te zorgen dat je volk genoeg te eten heeft, of defensie om je land te beschermen tegen vijanden.

Tijdens het verkennen van de wereld met je verkenner kom je verschillende elementen tegen, zoals dieren, grondstoffen, andere verkenners en zelfs andere bevolkingen. Wanneer je een nieuwe bevolking ontmoet, kunnen de leiders van beide groepen met elkaar in gesprek gaan. Je kunt dan kiezen of je vriendschappelijk, neutraal of intimiderend wilt zijn. Deze keuzes beïnvloeden de gameplay, aangezien leiders je kunnen helpen met extra middelen, of juist besluiten om de strijd met je aan te gaan.

Meer dan je op het eerste gezicht ziet

De ontwikkelaars gaven aan dat het onmogelijk is om het volledige spel te doorgronden in slechts 30 minuten, en dat merkte ik ook. Hoewel ik niet alle unieke aspecten van Ara: History Untold heb kunnen ervaren, werd al snel duidelijk dat de game steeds diepgaander wordt naarmate je verder speelt. Het is belangrijk dat een spel als dit leuk blijft om te spelen, en dat is zeker het geval bij Ara: History Untold! Hoewel ik weinig ervaring heb met het genre, zou ik zeggen dat dit spel vergelijkbaar is met de Civilization-reeks, en dat is een groot compliment. Ik geloof dat spelers die van strategie- en Civilization-games houden, zeker zullen genieten van Ara: History Untold. Tijdens de demo merkte ik dat ik niet kon stoppen met spelen en graag verder wilde gaan.

De game komt uit op 24 september en zal beschikbaar zijn voor PC via Steam, Windows, Epic Games Store, en PC Game Pass.