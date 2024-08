Arena Breakout: Infinite zet een stapje bij in extraction based shooter genre

Arena Breakout: Infinite stapt in het genre dat de laatste tijd steeds meer in populariteit stijgt. De first person extraction shooter heeft veel concurrentie, maar ontwikkelaar Morefun Studios denkt zich onder andere te kunnen onderscheiden met hun feature F.A.C.U.L..

Tijdens de presentatie die we op de E3 kregen, vertelden een ontwikkelaar (ik ben echt slecht met namen) hoe Arena Breakout: Infinite (voortaan ABI) zich onderscheidt in een genre dat zich snel vult met concurrentie.

Ze noemen ABI een extraction shooter die voor iedereen speelbaar moet zijn, dus nieuwkomers in het genre, maar ook bekende zouden zich meteen welkom moeten voelen in de game. De game is makkelijk in te stappen, te spelen, maar ook om weer terug te keren.

De game is niet gebaseerd op progressie, maar op elke match op zich. Om heel eerlijk te zijn, heb ik zelf nog weinig van de game gezien. Er was wel een hands-on sessie, maar die begon blijkbaar pas later dat ik uiteindelijk weg moest voor mijn volgende afspraak. Ik heb echt letterlijk een half uur door de menu’s zitten scrollen in afwachting van een match die blijkbaar pas later van start zou gaan. Beetje jammer van de sessie, maar hier kan ik natuurlijk de game niet op (af)keuren.



Wel viel me op dat de game niet zo heel makkelijk is als men het overdeed komen. Wapens moeten namelijk gekocht worden, maar als je een wapen selecteert, moet je dus alle losse onderdelen erbij kopen. Op zich was dit nog redelijk recht toe recht aan, maar zodra ik een scope op mijn sniper wilde zetten, werd het al iets ingewikkelder.

Ik had het wapen namelijk gekocht met het standaard onderdeel voor scopes. Ik ben dus op zoek gegaan naar het juiste onderdeel om vervolgens de juiste scope erop te kunnen zetten. Ook dit werkte eigenlijk best eenvoudig met een paar klikken. Echter was het blijkbaar niet meer mogelijk om het standaard onderdeel te verwijderen en dus had ik nu voor niks geld betaald voor een scope en bijbehorende onderdeel.

Een soort zelfde probleem gebeurde ook bij het kopen van ammunitie voor mijn wapens. Ik kon ze wel in mijn magazijn doen, maar de game gaf aan dat ik nu 0/17 kogels in het magazijn had. Het was blijkbaar wel mogelijk om het magazijn te verwijderen, maar niet om een nieuw magazijn in het wapen te doen. Zodra ik dat probeerde, stond er vermeld dat het magazijn al vol was, ondanks dat er nog steeds 0/17 kogels in het magazijn zaten. Op het moment dat ik daardoor maar gewoon ammunitie in mijn rugzak deed, kreeg ik weer de melding dat ik een wapen bij me had die geen kogels had.

Het zal ongetwijfeld een hele logische verklaring hebben, maar het is me in het half uur dat ik heb aan zitten klooien niet gelukt om het voor elkaar te krijgen. Nou is mijn ervaring met extraction based shooters niet uitgebreid, maar dit zou toch wel een stuk makkelijker moeten kunnen, toch?! En ik kan zeggen dat mijn geduld niet al te best is, maar ik wilde dit toch echt voor elkaar krijgen! Wellicht is het wel gewoon een bug? Of heb ik gewoon echt iets heel groots over het hoofd gezien?! Gelukkig heb ik inmiddels toegang tot de Early Acces versie van de game, dus ik ga het sowieso uitzoeken!

Fawattes?

Echter wil ik me toch gaan verdiepen in deze extraction based shooter. Immers wordt het een free-to-play game en dat is altijd mooi meegenomen! Daarnaast hoorde ik tijdens de presentatie wat ook wel erg interessant klinkt, namelijk F.A.C.U.L. (FPS AI who Understands Human Language). Of beter gezegd: je kunt een team van AI teamgenoten met je stem commanderen.

De AI moet in totaal meer dan 17.000 verschillende objecten kennen, waardoor je nog accurater kunt communiceren. Zo kun je ze achter een voertuig dekking laten zoeken of juist een granaat door een deur laten gooien. Echter kun je er ook lekker mee trollen door ze als een soort menselijk doelwit te gebruiken, zodat jij met de buit ervan door kunt gaan. Volgens de ontwikkelaars was er nog veel meer mogelijk om je teamgenoten te trollen! Jammer genoeg kun je ze niet als loophondje gebruiken, aangezien de loot in de game “alleen voor jou” bedoeld is. Al kun je ze wel op zoek laten gaan naar goede loot!

Om je nog een beter beeld te geven wat het inhoud is hieronder de video te zien die het systeem niet alleen uitlegt, maar ook in actie laat zien!



Grootse plannen!

Naast de nieuwe feature heeft Morefun nog meer in petto voor de volledige release later dit jaar. Zo komt er een nieuwe map (die veel closed combat lijkt te brengen), een verbeterd weersysteem (waarover zo meer), nieuwe wapens en game modi.

Het weersysteem is namelijk echt heel belangrijk in ABI. Bij hevige regen en sneeuw (wat bij de volledige release aanwezig is) en mist (wat al in de gesloten zat) zullen spelers namelijk hun tactiek aan moeten passen. Immers hebben ze invloed op het zicht van de spelers en daarop zal je dus moeten aanpassen.

Tot slot wil de ontwikkelaar alles op alles zetten om cheaters aan te pakken. Daarvoor wil men onder andere een kill cam introduceren, een systeem voor beter dataverkeer (waardoor cheaten moeilijker wordt), de Merit Score in de gaten te houden, cheaters verwijderen en verloren loot door cheaters terugbrengen naar de eigenaren.

Het klinkt tot dusver erg interessant, maar ik moet eerst nog wel zien hoe makkelijk de game wordt om in te stappen.

Update 25/08/2024

Het blijkt dus dat de game gewoon nog steeds te spelen is, maar blijkbaar niet op Steam, maar ik kan wel zeggen dat deze game veel meer lijkt te doen dan andere extraction based shooters. Er is een uitgebreide tutorial die je niet alleen de belangrijkste dingen van de controls leert, maar ook wat je mee moet nemen als je op pad gaat.

Hier viel mij gelijk op dat het vullen van de ammunitie echt kinderspel is. Ik denk dat ik in Keulen gewoon een bug had, want het werkt in de Early Access versie gewoon zoals je verwacht. Je koopt/ gebruikt een leeg magazijn, zet daar je kogels in en zet die in je wapen.

Het speelt overigens ook erg fijn, maar ik heb nog te weinig gespeeld om hier verder op in te gaan. Verwacht in de komende week een uitgebreider bericht over de hands-on ervaring. Het belooft in ieder geval, zeker in combinatie met F.A.C.U.L. een erg sterke extraction shooter te worden.