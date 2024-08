10 miljoen exemplaren van Black Myth: Wukong verkocht

Dit heeft het Chinese bedrijf laten weten op X. De game verscheen afgelopen dinsdag voor de PC en PlayStation 5 en wist al heel snel 2,4 miljoen gelijktijdige gebruikers te strikken.

Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.

(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024)

Thanks to all players worldwide for your support and love.

Have a great gaming weekend!#BlackMythWukong pic.twitter.com/mp3mk9JxrX

— Black Myth: Wukong (@BlackMythGame) August 23, 2024