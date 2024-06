Zelda: Echoes of Wisdom, Metroid Prime 4 en meer tijdens Nintendo Direct

Nintendo hield vanmiddag de Direct waarin de games van de tweede helft van 2024 werden getoond. Daarin zagen we onder andere een nieuwe Mario Party, hoe Zelda de hoofdrol kreeg en ein-de-lijk een nieuwe gameplaytrailer van Metroid Prime 4: Beyond.

Zoals door Nintendo al meerdere malen werd gemeld, werd er geen aandacht geschonken aan de opvolger van de huidige Nintendo Switch. Echter zagen we wel een aantal games die daar nog voor uitkomen! Daarvan was The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom misschien wel het meest verrassend. In de game stappen spelers niet meer in de schoenen van Link, maar van de prinses zelf!

De game staat gepland voor 26 september en op diezelfde dag komt er een Hyrule versie van de Nintendo Switch Lite!

Van Metroid Prime 4: Beyond hadden we eigenlijk niet eens durven dromen, maar toch werd de game getoond en weten we nu dat deze game pas in 2025 zal verschijnen. De game leek een eenzame dood te sterven, nadat het al bijna 7 jaar (!) stil was rondom de game.



Mario en Luigi gaan een nieuw avontuurd in de actie-RPG Mario & Luigi Brothership. In de game reizen de broeders naar Concordia, waar een nieuw avontuur hen staat op te wachten.

Er komt een 2D remake van Dragon Quest 3, maar ook van de twee delen daarvoor. Eerst verschijnt het derde deel op 14 november en de andere delen volgen in 2025.

Helaas werd er geen nieuwe Donkey Kong aangekondigd, maar wel dat Donkey Kong Country Returns HD naar de Nintendo Switch zak komen. Deze kunnen we januari 2025 voor de Nintendo Switch verwachten.

Er is altijd wel tijd voor een feestje met Mario en dit jaar heet het feestje Super Mario Party Jamboree. De game kent vijf nieuwe (gigantische) levels en twee terugkerende uit Mario Party 1 en 2 (uit elke game één).

Nintendo Switch Online (+ uitbreidingspakket) is vandaag voorzien van vier games, namelijk The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords, Turok: Dinasaur Hunter, Metroid: Zero Mission en Perfect Dark!

Nintendo Switch Sports zal deze zomer worden voorzien van een gratis update die basketbal aan de game toevoegt.

LEGO Horizon Adventures werd al tijdens de Summer Game Fest getoond, maar Nintendo attendeert haar fans nog maar eens dat de game ook naar de Switch komt.

Fantasian: Neo Dimension, een game die tot voorheen alleen op mobiele apparaten verscheen, zal later dit jaar ook naar de Nintendo Switch komen.

Ook werd Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game getoond voor de Nintendo Switch, waarin je een vredig leventje als Hobbit kunt leiden.

Daarnaast was er nog een knusse game in de vorm van Hello Kitty Adventure, die begin volgend jaar naar de Switch moet komen.

Een game die eerder verschijnt is Darkest Dungeon 2, dat op 15 juli naar de Nintendo Switch zal komen.

De kattengame Stray zal rond de feestdagen naar de Nintendo Switch komen!

Tot slot werd er onthuld dat Just Dance 2025 naar de Switch zal komen in oktober.