Wordt dit het nieuwe level voor Warzone?

Er wordt al enige tijd her en der beelden gelekt van Call of Duty Black Ops 6 en inmiddels lijkt ook het nieuwe level voor Call of Duty Warzone te zijn gelekt.

Er zijn niet veel beelden van het nieuwe level te vinden, maar gelukkig heeft iemand op Reddit wel een uitgebreide video online geplaatst. Daarin is te zien dat het nieuwe level van Warzone een stuk groener lijkt, maar ook veel meer water. Het is iets wat dan ook op veel kritiek bij de andere Reddit-gebruikers kan rekenen. Helemaal als je in het achterhoofd houdt dat iedereen er vanuit ging dat Verdansk terug zou komen (wat overigens nog steeds kan hoor).

Voor de beelden moet je dus even op de link hier boven klikken. Het ziet er wel heel erg early access uit, maar dat zou ook best kunnen. Immers duurt het wel tot even na de lancering van een nieuwe Call of Duty voor er ook een nieuwe map voor Warzone komt.