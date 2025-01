Virtuos Games neemt Nederlandse studio Abstraction over

Virtuos heeft het in Brabant gelegen Abstraction Games en Amerikaanse ontwikkelaar Pipeworks Studios overgenomen. Daarnaast heeft men ook een meerderheidsbelang van het Canadese Umanaïa Interactive verkregen.

Virtuos is een uit China afkomstige ontwikkelaar, die meerdere studio’s over de hele wereld heeft. Hoeveel men heeft neergelegd voor de overnames staat niet vermeld in het persbericht, maar de studio’s lijken goed aan te sluiten bij de werkwijze van het bedrijf.

Zo is Virtuos Games voornamelijk een ondersteunende ontwikkelaar en werkte aan games als Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 en de Horizon-games van Guerrilla Games. Ook werkt het met Konami samen aan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (de remake van het derde deel).

Dat deed Abstraction Games namelijk ook al een tijdje en het 90 man tellende bedrijf, dat in Valkenswaard gevestigd is, heeft het geholpen met games als Halo: The Master Chief Collection, Baldur’s Gate 3 en Frostpunk, maar ook de Dune serie en andere games in de Halo-franchise.

Er word al enige tijd gespeculeerd dat Virtuos bezig is met een remake van The Elder Scrolls IV: Oblivion. Zo maakte een voormalig medewerker melding van het bestaan van de game op Reddit. Daarnaast werd er tijdens de rechtzaak van Microsoft tegen de FTC (Federal Trade Commision) melding gemaakt van een remake/ remaster van zowel Oblivion als Fallout 3 in de documentatie. Eind vorig werd er zelfs door een technical art director laten weten dat er een remake van Oblivion in ontwikkeling is en wordt gemaakt op de Unreal Engine 5. Tot op heden is er nog niks bekendgemaakt door Microsoft of Bethesda.