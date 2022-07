Toch geen God of War Ragnarok informatie?

Gamers over de hele wereld wachten geduldig af op het nieuwe deel van de God of War-reeks. Er gingen geruchten dat vandaag (30 juni) informatie zou komen over God of War Ragnarok. Met name een releasedate. Dat schijnt toch niet het geval te zijn volgens God of War regisseur Cory Barlog.



God of War Ragnarok is één van de meest gewilde games in recente tijd. Spelers waren dol op Kratos en Atreus en kijken erg uit naar hoe het verhaal verder gaat. Wij hebben het één en ander van God of War Ragnarok gezien, met name een trailer dat een idee geeft van het verhaal. Het spel hoort dit jaar uit te komen volgens Sony en SIE Santa Monica Studio, maar wanneer?

Dat is een vraag die iedereen had toen de game was aangekondigd. Velen denken dat dit avontuur uitgesteld kan worden naar volgend jaar. Volgens verschillende insiders zou vandaag meer informatie vrijgegeven worden over het nieuwe avontuur van Kratos en Atreus; maar regisseur Cory Barlog heeft hier een stop op gezet. Barlog heeft een post gemaakt op zijn Twitter-pagina waarin hij aangeeft dat hij niks kan zeggen. Hij vraagt spelers om geduldig te zijn wat betreft de game en informatie. Hij zegt ook dat SIE Santa Monica Studio games maakt voor de spelers en dat dit ook mogelijk is door de spelers. Dit bericht werd over het algemeen positief ontvangen door men, maar er zijn ook een aantal mensen die hier niet blij mee zijn. Barlog reageert hierop met klasse, namelijk door empathie te tonen.

Wij weten niet veel over de releasedate van God of War Ragnarok. Alleen dat het dit jaar uit hoort te komen. Zodra wij meer weten, hoor je het meteen. Houd Gamingnation in de gaten voor meer informatie over God of War Ragnarok!