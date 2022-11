The Last of Us serie begint mogelijk op 15 januari

Het lijkt erop dat HBO het jaar met een knaller inluidt. De serie van The Last of Us gaat mogelijk al vanaf 15 januari van start.

We wisten al dat de serie ergens begin volgend jaar op het kleine scherm te zien is, maar Twitteraar DomTheBomb vond een mogelijke datum op de officiële pagina van HBO. Daar staat vermeld dat de serie van The Last of Us op 15 januari van start zal gaan.